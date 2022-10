D. Michon, 24 heures de la vie d'un restaurant (Paris - 1867) 

Dans un Paris métamorphosé par le baron Haussmann et en perpétuelle effervescence, la foule se presse Chez Gustave. En cette année 1867, le restaurant s’invente et vole la vedette au nouvel opéra, à l’arrivée de l’éclairage au gaz et peut-être même à l’Exposition universelle. L’histoire s’écrit dans l’assiette et sur les banquettes. Là se joue le destin de grandes entreprises et industries, là se font et se défont les réputations, s’échangent regards et bons mots. Mêlant plaisirs et intrigues, faisant s’asseoir côte à côte politiciens, comédiens et demi-mondaines, il est le cœur de cette nouvelle société – bientôt la nôtre. David Michon nous convie à une histoire singulière, celle des goûts et des odeurs, des saveurs et des honneurs. 24 heures de la vie française, au moment même où elle célèbre son art de vivre et de manger.