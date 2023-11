A bibliography of literary theory, criticism and philology

Bibliographie de théorie littéraire, critique et philologie. Il s'agit d'une bibliographie en ligne, accès libre et gratuit, comprenant plus de 11.000 fichiers de texte (plus de 350Mb, l'équivalent d'environ 50 volumes moyens), qui classifient plus de 500.000 titres (livres, articles, films, sites web et blogs, audio, vidéo, etc.). L'emphase se concentre sur la critique, la théorie et la littérature du domaine anglais, mais il y a beaucoup de listes bibliographiques sur la linguistique, l'analyse du discours, la rhétorique, autres littératures (française, allemande, espagnole), l'art, les études culturelles, l'histoire et l'évolution... Il y a des listes individuelles sur des centaines d'auteurs, écoles, concepts critiques, genres littéraires, périodes, etc.

Le site principal: http://personal.unizar.es/garciala/bibliography.html

URL raccourcie: http://bit.ly/abibliog

Un blog d'appui: https://bibliojagl.blogspot.com/