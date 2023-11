Anthologié écopoétique située des arts et des littératures - Afrique

Le projet d’ « anthologie écopoétique située des arts et des littératures en Afrique » propose une cartographie en ligne des lieux écologiquement menacés sur le continent africain et de leur prise en considération littéraire et artistique. Il s’agit à la fois de rendre compte de l’ampleur et de la variété des agressions écologiques en cours (effets du réchauffement climatique, grands projets miniers ou industriels, hyper-concentrations urbaines, etc.) et de la diversité des réponses culturelles et sociales qui sont apportées à ces défis.

L’objectif est de faire un état des lieux de la participation des pratiques artistiques et littéraires aux mobilisations pour la défense de l’environnement en différents endroits du continent africain. Le parti pris est d’appréhender la crise environnementale depuis des lieux précis où elle est éprouvée par des populations et donne lieu à une prise en charge littéraire et artistique qui recense les dégradations, enregistre la mémoire de ce qui a disparu, etc. Une telle représentation cartographique n’a pas une simple vocation informative, mais permet de mettre en résonance les oeuvres en fonction de leur situation géographique, des effets de distance ou de proximité, des lignes de propagation et des frontières invisibles. Une telle cartographie montre que les dynamiques locales sont des points d’appui pour esquisser une cosmopolitique des lieux à l’échelle panafricaine. La participation à ce projet collectif est ouverte à toutes et à tous.

N’hésitez pas à envoyer à l’équipe éditoriale des propositions de dépôts, en les associant à un lieu du continent, et à un des six enjeux environnementaux retenus:

Conservation de la biodiversité ;

Extraction de minerais, combustibles fossiles et projets industriels ;

gestion de l’eau; Infrastructure et environnement bâti (aéroports, ports, décharges, sites touristiques) ;

Nucléaire ;

Terre et biomasse (agriculture, zones de pêche, gestion du bétail).

Responsable du projet : Xavier Garnier

Développement du site: Amal Guha

Conception éditoriale et graphique : Marie Ferré