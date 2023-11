Éric Fournier, Arnaud-Dominique Houte (éd.), À bas l'armée ! L'antimilitarisme en France du XIXe siècle à nos jours

Défini comme l'opposition systématique à l'institution militaire, mais bien distinct du pacifisme, l’antimilitarisme naît avec les mutations de la guerre, le renforcement de l’État, le resserrement des liens qui pèsent sur la société. Idéologie militante pour certains, qui le revendiquent jusqu’à l’engagement insurrectionnel, il n’est qu’une émotion mineure pour d’autres, dégoûtés par la caserne ou l’uniforme. Il désigne en tout cas un continuum de pratiques variées dont ce livre analyse les formes et les enjeux, les développements et les reflux, afin d’éclairer d’un jour nouveau l’envers de la construction de l’État. Car l’étude de l’antimilitarisme révèle l’existence de différentes conceptions de la modernité politique et culturelle et permet d’en questionner les confrontations.

Souvent étudié dans une perspective militante, l’antimilitarisme n’est plus aujourd’hui au centre du débat public, il est donc temps d’en écrire l’histoire. Fruit de recherches pionnières et discutées collectivement, ce livre offre la première synthèse scientifique sur la question, sans équivalent international. Mobilisant trente-cinq spécialistes des XIXe et XXe siècles, il articule un récit d’ensemble continu et rythmé avec des éclairages détaillés mettant en valeur la diversité des acteurs, des événements et des espaces, prenant en compte la dimension impériale et ouvrant des pistes de comparaison internationale.

Contributions de Julie d’Andurain, Philippe Artières, Carole Aurouet, Laurent Bihl, Jérôme Bocquet, Philippe Buton, Bénédicte Chéron, Virgile Cirefice, Claude Collin, Philippe Darriulat, Laurence De Cock, Jean-Numa Ducange, Nicolas Dujin, Alexandre Dupont, Armelle Enders, Régis Forgeot, Éric Fournier, Christophe Gracieux, Anthony Guyon, Hélène Harter, Arnaud-Dominique Houte, Maxime Launay, Aurélien Lignereux, Marius Loris, Victor Louzon, Mathieu Marly, David Noël, Nicolas Offenstadt, Lionel Pabion, Matt Perry, Céline Piot, Vincent Robert, Odile Roynette, Alain Ruscio et Jean Vigreux.

Sommaire :

Introduction

Éric Fournier et Arnaud-Dominique Houte

Autour de la IIe République ou les origines de l'antimilitarisme

Introduction de la première partie

Vincent Robert

Le conseil de révision

Aurélien Lignereux

Le premier brûlot antimilitariste : Le Soldat loup-garou, d'Ernest Lebloys

Vincent Robert

Le déserteur

Alexandre Dupont

Du Roi d’Yvetot à L’Internationale. Une préhistoire de l’antimilitarisme chansonnier

Philippe Darriulat

Au temps de l’antimilitarisme révolutionnaire, De la Butte Montmartre au Pré-Saint-Gervais (1871-1914)

Introduction de la deuxième partie

Éric Fournier

Crosse en l’air

Éric Fournier

L’expérience de la caserne

Odile Roynette

Le « sous-off »

Mathieu Marly

« Ah, que j’aime les militaires j’aime »… L’antimilitarisme sous l’angle satirique

Laurent Bihl

Le carnet B

Arnaud-Dominique Houte

Gustave Hervé

Éric Fournier

L’affaire Dreyfus : un antimilitarisme républicain ?

Arnaud-Dominique Houte

L’affaire d’Argoungou (1901-1910) : lutte des classes, antimilitarisme et anticolonialisme

Julie d’Andurain

Les cloches de Bâle. Scénographie singulière, échelle européenne

Jean-Numa Ducange

L’antimilitarisme d’une guerre à l’autre (1914-1944)

Introduction de la troisième partie

Arnaud-Dominique Houte

La chanson de Craonne

Arnaud-Dominique Houte

L’antimilitarisme en situation coloniale. L’exemple de l’A-OF de 1914 aux années 1930

Anthony Guyon

Les mutins de la mer Noire

Matt Perry

Les monuments aux morts antimilitaristes

Céline Piot

L’ARAC en luttes

David Noël

La lutte contre la guerre du Rif. Une alliance de circonstance entre militants ouvriers et intellectuels critiques (1925-1926)

Alain Ruscio

Pédagogues et antimilitarisme

Laurence De Cock

L’antimilitarisme dans le champ sportif

Lionel Pabion

Jacques Prévert

Carole Aurouet

L’antimilitarisme des maquisards : un paradoxe ?

Jean Vigreux

L’antimilitarisme au temps des guerres de décolonisation (1945-1968)

Introduction de la quatrième partie

Virgile Cirefice

Les soldats européens réfractaires en Indochine

Claude Collin et Alain Ruscio

L’affaire Henri Martin et la lutte contre la guerre d’Indochine (1950-1953)

Alain Ruscio

Une chanson contre toutes les guerres : Le déserteur de Boris Vian

Alain Ruscio

L’insoumission pendant la guerre d’Algérie

Marius Loris

La reconnaissance légale de l’objection de conscience (1949-1983)

Régis Forgeot

Pâris de La Bollardière

Jérôme Bocquet

Les « soldats perdus »

Éric Fournier

Louis Lecoin

Arnaud-Dominique Houte

Les chrétiens et l’antimilitarisme

Jérôme Bocquet

L’antimilitarisme des « années 68 » à la fin du service militaire

Introduction de la cinquième partie

Maxime Launay

Les comités de soldats

Philippe Buton

Les « trois jours »

Christophe Gracieux

La « boule à zéro »

Christophe Gracieux

Permissions et trains de permissionnaires

Christophe Gracieux

Le Larzac

Philippe Artières

Cabu

Laurent Bihl

La communication militaire après l’Algérie (1962-1969).Séduire pour convaincre ou céder du terrain ?

Bénédicte Chéron

De Buck Danny à Blutch. L’antimilitarisme dans la bande dessinée enfantine (1945-1975)

Arnaud-Dominique Houte

Entre Franquin et Tardi : l’antimilitarisme dans la bande dessinée « adulte »

Éric Fournier

Horizons internationaux

Antimilitarismes allemands

Nicolas Offenstadt

« Civilisme » contre antimilitarisme. Une dynamique de l’histoire politique brésilienne

Armelle Enders

Le « militarisme » et ses critiques en Chine (fin du XIXe siècle-années 1920)

Victor Louzon

L’antimilitarisme aux États-Unis : quelques pistes de réflexions

Hélène Harter

L’antimilitarisme en Russie

Nicolas Dujin

Conclusion

Éric Fournier et Arnaud-Dominique Houte