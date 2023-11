Écrire l'inceste, avec Neige Sinno (podcast Nous faire justice)

Sorti en août 2023, Triste Tigre, texte complexe autour de l'inceste vécu par son autrice Neige Sinno, libère la parole autour de ce sujet encore tabou. Victoire Tuaillon, dans le sixième épisode de Nous faire justice, s'intéresse à la manière dont la littérature donne des armes aux victimes.

Comment se saisir des armes de la littérature pour nous faire justice ? Si elle ne l’a pas sauvée de ses traumas, l’écriture de Neige Sinno a cette force qui pourrait aider beaucoup d’entre nous pour survivre à l’ampleur des violences sexuelles. Dans Triste Tigre (éd. P.O.L, 2023), la lauréate du Prix Femina 2023 nous plonge dans sa tête pour réfléchir à l’inceste qu’elle a subi lorsqu’elle était enfant.

Comment le témoignage à la première personne peut servir de porte d’entrée pour analyser tout un système de violences ? Quelle place donner à son bourreau dans un texte littéraire ? Comment se protéger, et protéger ses lecteur·rices, quand on écrit sur l’inceste ?

Dans ce sixième épisode du cycle « Nous faire justice », Victoire Tuaillon reçoit l’autrice Neige Sinno pour échanger sur les choix formels et éthiques derrière l’écriture de Triste Tigre (éd. P.O.L, 2023). À travers une langue hybride et fragmentée, elle fait dialoguer différents genres littéraires avec d’autres textes que le sien. Avec son livre, l’invitée propose une nouvelle manière d’analyser la culture de l’inceste dans laquelle nous baignons, et contribue à fissurer la chape de plomb qui étouffe les voix des incestué·es.

RÉFÉRENCES CITÉES DANS L’ÉMISSION

– Vanessa Springora, Le Consentement (éd. Grasset, 2020)

– Camille Kouchner, La Familia grande (éd. Seuil, 2021)

– Hélène Devynck, Impunité (éd. Seuil, 2022)

– Charlotte Pudlowski, Ou peut-être une nuit (éd. Grasset, 2021)

– Florence Porcel, Honte (éd. JC Lattès, 2023)

– Giulia Foïs, Je suis une sur deux (éd. Flammarion, 2020)

– Flavie Flament, La Consolation (éd. JC Lattès, 2016)

– Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations (éd. Pocket, 2013)

– Le premier texte lu par Hélène Scwhaller est un texte prononcé lors d’une audition de la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants), mis en exergue son rapport « Le coût du déni » (juin 2023)

– « ‘Triste tigre’ : Neige Sinno autopsie l’inceste dont elle a été victime » : l’article de Lise Wajeman sur Mediapart dont vient l’analogie faite par Victoire Tuaillon entre la forme fragmentaire du récit de Neige Sinno et la mémoire traumatique (août 2023)

– « #04 | Prendre en charge », un épisode du cycle « Nous faire justice » par Victoire Tuaillon, avec Anne-Hélène Moncany, Mathilde Coulanges et Tristan Renard

– Virginia Woolf, Moments of Being, (première publication en 1972, dernière en date aux éd. Jeanne Schulkind, Harcourt Brace & Company, 1985) dans lequel on peut trouver A Sketch of the Past (1939)

– « Abuse, Silence and the Light that Virginia Woolf Switched On », un article de April Ayers Lawson, publié sur Granta en janvier 2018

– Elena Gualtieri, Virginia Woolf’s Essays : Sketching The Past (éd. Palgrave Macmillan, 2000)

– Vladimir Nabokov, Lolita (publication originale en 1955, dernière traduction en langue française par Maurice Couturier aux éd. Gallimard, 2005)

– Stanley Kubrick, Lolita (1962)

– Serge Gainsbourg & Charlotte Gainsbourg, « Lemon Incest » (Love On The Beat, 1984, Mercury Music Group)

– Vanessa Paradis, « Joe le Taxi » (M & J, 1987, Barclay)

– « Conseils de la Fée des Lilas », une chanson interprétée par Delphine Seyrig dans le film Peau d’âne, réalisé par Jacques Demy (1970) ;

– « The Tyger », un poème de William Blake tiré du recueil Songs of Experience (1794)

– Margaux Fragoso, Tigre, Tigre ! (publication originale en 2011 ; traduction française par Marie Darrieussecq en 2012, aux éd. Flammarion)

– Neige Sinno a été interviewée sur France Inter par Sonia Devillers lundi 18 septembre 2023 dans l’émission L’invité de 7h50

– AREVI (Association d’Action/Recherche et Échange entre les Victimes d’Inceste) créée par par Dorothée Dussy

– Emmanuel Carrère, L’adversaire (éd. P.O.L, 2000)