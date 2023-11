Éditer le XXe siècle

Le sommaire de novembre d'Acta fabula s'est ouvert avec le soixante-douzième dossier critique consacré, à l'initiative d'Alexandra Follonier à une série d'éditions critiques récentes d'œuvres majeures du siècle dernier. Car les dernières années auront fait date, tant par l’importance des auteurs concernés, le volume des textes ayant refait surface et les parcours parfois étonnants accomplis par les écrits jusqu’à leur réapparition. Ce furent d’abord Les Soixante-quinze feuillets (2021) de Marcel Proust, suivis d’une nouvelle édition des Essais (2022) dans la Bibliothèque de la Pléiade, qui comporte entre autres une version remaniée de cette autre origine génétique de la Recherche qu’est le Contre Sainte-Beuve. Presque en même temps, on apprit la découverte de 6000 pages manuscrites de Louis-Ferdinand Céline, réputées volées depuis 1944. Trois ensembles romanesques s’en dégageaient et furent édités en un temps éclair : Guerre (2022), Londres (2022) et La Volonté du roi Krogold (2023). Troisième grand événement éditorial : la parution du Cours de poétique (2023) de Paul Valéry, restituant l’enseignement professé par le poète au Collège de France entre 1937 et 1945. Ces titres s’ajoutent à d’autres, publiées au cours des deux dernières décennies : Thomas le solitaire (2022) de Maurice Blanchot, Les Aveux de la chair (2018) de Michel Foucault, les Lettres (2014‑2018) de Samuel Beckett, Non (2013) d’André Malraux, les Conférences du Havre sur le roman (2012) de Jean-Paul Sartre, ainsi que les cours et séminaires de Roland Barthes (2002‑2023). Autant de textes qui relèvent du domaine des classiques du xxe siècle, qui ont posé aux éditeurs différents défis. Ils rappellent que le passé littéraire est toujours en instance d’être réécrit.