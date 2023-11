Laurent Buffet, Captation et subversion. L'art à l'épreuve du capitalisme tardif

Soupçonné d'avoir été complètement assimilé par les industries marchandes, ce n'est pas tant contre celles-ci qu'il faut défendre l'art que contre un récit simpliste imposé par une certaine sociologie de l'art. Lorsqu'on s'intéresse enfin aux pratiques artistiques elles-mêmes, il devient évident que l'art continue de résister : par sa politique des formes.À l'heure où l'industrie culturelle et le système de production entendent capter et détourner à leurs propres fins les stratégies des avant-gardes artistiques, il semble admis que l'art a désormais perdu sa force de résistance. Sous l'espèce d'un design généralisé, le style est en effet devenu un argument de vente, le happening a été récupéré par l'événementiel, et la figure de l'artiste, autrefois marginale, est érigée en modèle d'entreprenariat dans une société qui en appelle à la créativité et à l'autonomie des travailleurs.

Pour une frange significative de la sociologie contemporaine, le capitalisme aurait donc entièrement assimilé les formes et les procédés de l'art, ne laissant plus d'autre choix aux artistes que de courtiser des pouvoirs financiers qui monopolisent désormais les leviers de la subversion.

Laurent Buffet poursuit un double objectif. Il retrace tout d'abord les étapes de formation de ce « paradigme sociologique de l'art » afin de le soumettre à un examen critique. Il est frappant de constater que la sociologie, empirique en son principe, se montre pour l'occasion aveugle aux propriétés évolutives de son objet, autrement dit aux pratiques artistiques prises dans le développement de leur propre histoire. En mettant en évidence la richesse et la subtilité de ces pratiques, le livre poursuit par conséquent un second objectif : montrer que, face aux divers processus de captation dans lesquelles l'art se trouve désormais entraîné, celui-ci ne cesse de subvertir les conventions artistiques, en grande partie dépassées, au nom desquelles ces phénomènes s'exercent, creusant ainsi des marges nouvelles et insoupçonnées. Refonder aujourd'hui une théorie critique de la culture suppose de faire apparaître les mutations du potentiel de résistance qui continue à opérer dans les formes contemporaines de l'art.

Laurent Buffet (né en 1971) est théoricien de l'art, critique, professeur de philosophie de l'art à l'École supérieure d'arts et médias de Caen/Cherbourg.

