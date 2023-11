L'Oiseau Bleu, n° 5 : "Famille et parenté dans les fictions pour la jeunesse : troubles, instabilités et mutations"

L'Oiseau bleu, n° 5, octobre 2023 :

Famille et parenté dans les fictions pour la jeunesse : troubles, instabilités et mutations.

Sous la direction de Bochra et Thierry Charnay

« Les normes de conduite, les valeurs positives ou négatives attachées, dans toutes les sociétés, aux diverses positions de parenté sont le socle sur lequel sont élaborées les figures du père idéal, de la fille modèle, du cousin (croisé) exemplaire et leurs contreparties négatives : la mère indigne, le fils ingrat, l’oncle maternel qui a renié ses devoirs vis-à-vis de ses neveux. Un pas de plus, et l’on se retrouve dans un conte de fées ou au cœur de la Bible, dans ce passage par exemple où Caïn, dévoré de jalousie, tue son frère Abel, le fils obéissant et donc l’enfant préféré de son père ».

Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Flammarion, Champs essais, 2010 (2004), p. 306.

Sommaire

Sylvain BREHM (Université du Québec à Montréal, Canada)

De la cellule à la constellation familiale. On est tous fait de molécules ou l’utopie de la famille élective.

Samuel CHAMPAGNE (Université du Québec, Trois Rivières, Canada) Influences de la famille sur la construction identitaire des protagonistes en littérature à thématique homosexuelle destinée aux adolescents.

Kveta KUNESOVA (Faculté de pédagogie, Université Hradec Kralové, République tchèque)

L’orphelin en littérature québecquoise.

Thierry CHARNAY (ALITHILA, Université de Lille)

La parenté tragique dans l’ethno-chanson.

Bochra CHARNAY (ALITHILA, Université de Lille)

La mère traîtresse dans les ethno-contes.

Marie-Agnès THIRARD (ALITHILA Université de Lillé)

La métamorphose des sœurs rivales dans les contes de Perrault et de Mme d’Aulnoy.

Ghislaine CHAGROT (BNF)

La relation mère-fille dans le conte de « Blanche-Neige » des frères Grimm.

Laurent BOZARD (Haute École de la Province de Liège, Belgique)

L’animalbum de famille : Les Passiflores au rythme des récits

Laurent DÉOM (ALITHILA, Université de Lille)

Le jeu de la transmission dans Rue de la Poste-aux-Chevaux de Maurice Vauthier (1959).

Laurence MESSONNIER (Université de Clermont-Auvergne)

Le livre de ma mère par Alain Mabanckou.

Marcela POUCOVA (Université Mazaryk, Brno, République tchèque)

Les relations familiales dans les textes de jeunesse de la Tchécoslovaquie communiste (1945-1989).

Noureddine FADILY (Université Hassan II, Casablanca Maroc)

Famille biologique/famille adoptive ; incompréhension, révolte et acceptation, exemple du roman Deux graines de cacao d’Evelyne Brisou-Pelen

Ewa Drab (Université de Silésie, Katowice, Pologne)

Puissance ou absence ? Les liens familiaux dans la fantasy contemporaine pour la jeunesse.

