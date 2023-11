"Les prix littéraires en librairie", par Olivier Bessard-Banquy (laviedesidees.fr)

Comment les prix littéraires deviennent-il des best-sellers ? Olivier Bessard-Banquy déconstruit le rôle des libraires dans la constitution de la valeur économique des ouvrages primés par le Goncourt.

"Les prix littéraires scandent la vie sociale française, en ce qu’ils font l’objet — chaque automne — d’une grande médiatisation, qui les installe au cœur d’un dispositif économique et culturel de distribution des biens culturels issus du marché de l’édition. Sylvie Ducas, dans un livre qui a fait date, a analysé leur fonctionnement et rappelé leur évolution : alors qu’ils devaient a priori récompenser le « talent », attirer l’attention sur des auteurs méritants mais peu vendeurs, ils se trouvent, en raison de leur succès, de plus en plus guider les Français vers des œuvres plus simples d’un point de vue littéraire, pour ne pas dire grand public, afin d’être le plus fédérateurs possible. Autrement dit, alors que les livres étaient initialement récompensés dans une logique de valorisation de l’offre, ils semblent de plus en plus primés pour répondre à une demande. Leur importance sociale se mesure désormais au fait que tout ce qui concerne leur fonctionnement se voit traité dans les médias […]."

Lire la suite sur laviedesidees.fr…