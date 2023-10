Larry Mitchel et Ned Asta, Les pédales et leur ami·es entre les révolutions (préf. C. Lecerf Maulpoix, postf. A. Tincelin)

Préface de Cy Lecerf Maulpoix

Postface d'Adel Tincelin

RÉSUMÉ

Fable politique géniale, Les pédales et leurs ami·es entre les révolutions paraît aux États-Unis, en 1977. Larry Mitchell pensait initialement écrire un livre pour enfants, puis aboutit à tout autre chose. Objet littéraire tout autant que politique, indénouable des illustrations fantastiques de son compagnon Ned Asta, Les pédales est un récit réjouissant et facétieux qui décrit les aventures des « pédales », des « reines », des « femmes » (et d’autres encore) dans une société patriarcale marquée par sa détestation de leur existence.

LES AUTEUR·ICES

Militant du Gay Liberation Front dans les années 1970, Larry Mitchell est une figure incontournable des luttes gays ainsi que du mouvement « Back to the land » (retour à la terre) de cette période politique aux États-Unis. Après avoir longtemps circulé de main en main, sous forme de livre, de zine ou encore de pièce de théâtre pendant 40 ans, Les pédales et leurs ami·es entre les révolutions a été réédité chez Nightboatbooks en 2019.