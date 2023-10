Carl Wittman, Un manifeste gay suivi de Contre chant masqué (C. L. Maulpoix)

RÉSUMÉ

« Les gays doivent remplacer un style de vie qui dit : "À part ma sexualité, je suis comme le reste des Américains", par la fierté de leur sexualité et la compréhension du fait d'être méprisé comme point de départ pour identifier d'autres types d'oppression - la conscription, le travail, l'aliénation, la pauvreté, l'argent comme valeur supérieure aux personnes. »

Méconnu en France, le « Manifeste gay » de Carl Wittman est l’un des textes fondateurs du militantisme gay et queer états-unien, écrit juste avant les émeutes de Stonewall en 1969. Traduit pour la première fois en français, cette réflexion radicale sur l’essor des mouvements de libération sexuelle théorise la nécessité d'une alliance avec d'autres luttes sociales (droits civiques, féministes, pacifistes). Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, l’auteur et militant Cy Lecerf Maulpoix revient sur l’importance stratégique de ce texte pour l’époque et en tire un « contre-chant », réflexion poétique sur son propre parcours pédé et les enjeux politiques qui le balisent.

LES AUTEURS

Issu d’une famille communiste, Carl Wittman commence à militer au sein de l’organisation étudiante Students for a Democratic Society et s’engage dans le mouvement pour les droits civils. À la fin des années 60 il participe activement à une cellule marxiste du Gay Liberation Front, le Red Butterfly, avec laquelle il publie « Un manifeste gay », texte qui vise à penser la position et le rôle politiques des communautés LGBT+ au sein des mouvements de libération.

Auteur et chercheur indépendant, Cy Lecerf Maulpoix a notamment écrit et publié « écologies déviantes « (éd. Cambourakis, 2021), « Edward Carpenteret l’autre nature » (éd. Le passager clandestin, 2022).

Ce texte est le fruit d'un travail multiple du chercheur indépendant et militant Cy Lecerf Maulpoix : traduction, travail d'archive et réflexion autour de l'héritage. Pour mener à bien son travail, celui-ci s'est entretenu avec les proches de Carl Wittman, s'est penché sur des archives inédites de la vie et des engagements de l'auteur états-unien. Avec cette démarche, il explore la question de l'héritage militant à partir de sa propre trajectoire, dans un texte protéiforme, aussi poétique que politique.