Clara Chagnon, Guildo Rousseau (éd.) et Micheline Cambron (éd. déléguée), Les fiancés d'outre-tombe

Une douzaine d’années avant Laure Conan (Angéline de Montbrun, 1881), Clara Chagnon fait paraître Les fiancés d’outre-tombe, premier roman au féminin du XIXe siècle québécois. Publié en 1869 dans trois livraisons successives de la prestigieuse Revue canadienne, il n’a toutefois jamais été repris en volume. Situé dans la Nouvelle-France des années 1640, ce bref roman historique s’inscrit pourtant dans le discours social de son époque, où les questions liées aux Premières Nations sont très présentes dans l’espace public canadien. Sur le plan strictement littéraire, il raconte l’histoire d’amour entre l’Iroquoise Fleur-des-Champs et le Français René Goupil, en tirant quelque peu vers Chateaubriand certains épisodes des premières Relations des jésuites. Quelque 150 ans plus tard, cette édition savante de Guildo Rousseau (Micheline Cambron, éd. déléguée; préface de Denys Delâge) ramène à l’avant-scène une œuvre bien ancrée dans le XIXe siècle, mais dont le sujet sensible demeure, aujourd’hui encore, d’une brûlante actualité.

Table des matières

Préface: Denys Delâge, « La mémoire d’une époque »

Introduction: Guildo Rousseau, « La ténacité des traces »

Note éditoriale: Micheline Cambron et Sébastien Côté

Clara Chagnon, Les fiancés d’outre-tombe

Postface: Guildo Rousseau, « Une héroïne sororale autochtone »

GUILDO ROUSSEAU (1938-2021), docteur ès lettres, fut professeur de littérature comparée et d’histoire culturelle à l’Université du Québec à Trois-Rivières (1976-1999). Boursier de l’Association d’études canadiennes (1989-1991), il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la littérature québécoise et son ancrage nord-américain, dont La légende de l’Iroquoise : aux sources historiques de l’imaginaire québécois (2018). Ses recherches lui valurent notamment le prix Albert-B.-Corey de l’American Historical Association et de la Société historique du Canada (1982) et, à deux reprises, le prix de l’Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens (1990 et 1999).

Spécialiste de la littérature et de la culture québécoises, MICHELINE CAMBRON est professeure émérite de l’Université de Montréal. Ses travaux portent principalement sur le Québec des XIXe et XXe siècles et abordent, dans une perspective le plus souvent interdisciplinaire, les relations entre littérature et société.

CLARA CHAGNON est une poète et écrivaine québécoise, née en 1845 et décédée en 1896. Elle est la première romancière québécoise de langue française du XIXe siècle.