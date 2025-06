« Je ne vois aucun intérêt à écrire sur des gens qui semblent avoir tout réussi. Il n’y a pas d’histoire à raconter dans ce cas. […] D’ailleurs, pourquoi écrire sur le bonheur ? Il n’y a rien à raconter… aucun conflit, aucun catalyseur qui permette de faire des découvertes sur l’humanité. » Nelson Algren



Un meublé dans la pénombre rassemble, pour la première fois et par ordre chronologique (de 1934 à 1981), des nouvelles, des récits, des poèmes et des articles de Nelson Algren devenu une sorte de conscience de la démocratie américaine.

Politiquement de gauche, faisant de la violence sociale l’un de ses thèmes de prédilection, Algren est le modèle de l’auteur engagé. La vocation de l’écrivain : se tenir auprès des malheureux car ses contemporains ont besoin de lui.

Son oeuvre est un cri d’alarme et ses personnages préférés des antihéros : prolétaires, marginaux, drogués, joueurs de poker, boxeurs, prostituées, voleurs ou sans-abri, tous admirables parce qu’ils ont su garder leur parler vrai, leur obstination à vivre.

Pour Algren, c’est dans la pauvreté et le sacrifice des richesses matérielles que l’homme parvient à se dépasser. L’écrivain est l’égal de ses personnages, un « clochard céleste ». Il est aussi un visionnaire. C’est pourquoi, avec Un meublé dans la pénombre, oeuvre au style réaliste, cru et mêlé à un humour noir sans pareil, déjà porteuse des thèmes de la Beat Generation, Algren nous touche. Ici, chaque texte ajoute à notre connaissance d’un grand écrivain américain et de l’Amérique, mais avant tout du coeur humain.

Un extrait de l'ouvrage est accesible sur le site de l'éditeur, dans une version pdf et dans une version audio.

Préface d’Art Shay. Introduction, notices et notes de Brooke Horvath et Dan Simon. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jeannine Hayat.

Sommaire

Préface d’Art Shay

Introduction

Note sur le choix des textes

Informations bibliographiques sur les textes publiés

I. DE LA GRANDE DÉPRESSION À LA GUERRE [1934-1941]

Pardonnez-leur, mon Dieu.......................................... 41

Un homme en loques.................................................. 51

Au coeur de la ville..................................................... 55

Une nécrologie américaine......................................... 57

La chambre sans lumière............................................ 61

Cinq poèmes

II. LA GUERRE ET L’APRÈS-GUERRE (1943-1947)

Choisissez la difficulté

Hank, un magouilleur en roue libre

Une seule sortie

III. L’HOMME AU BRAS D’OR [1949]

Petit Lester

Les marguerites en papier

IV. LE PIÈGE (1951-1953)

Méfiez-vous de mon homme

Le piège..

V. AUTRES TEXTES [1957-1981]

La Gomorrhe du string

Pourquoi n’ai-je personne à mes côtés ?

Les ramasseurs de tickets gagnants et les examinateurs de fers à cheval

Un après-midi au pays du sommeil étrangement léger

Tombés très bas avec les flics

Les emblèmes et les marques du pouvoir

Personne ne sait où est passé Charlie

À propos des ateliers d’écriture créative

Topless au Gaza

Jamais nous n’irons ensemble à un match des White Sox

La disparition des maisons closes

Noël, c’est fini

Salut, Risberg le Suédois

ENTRETIEN

Entretien avec Nelson Algren par Robert A. Perlongo (1957)

Postface de la traductrice