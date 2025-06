Shakespeare, La Nuit des rois (éd. bilingue)

Trad. de l'anglais par Jean-Michel Déprats. Annotations d'Anne Marie Miller-Blaise. Préface de Denis Podalydès. Edition bilingue.

En Illyrie, pays mi-réel, mi-fantasmagorique, le duc Orsino est amoureux d’Olivia, une comtesse endeuillée, pour laquelle soupire aussi son sévère intendant Malvolio… Mais celle-ci s’éprend bientôt de Césario, le page du duc, ignorant qu’il est en réalité Viola, une jeune femme travestie, qui aime en secret Orsino, et dont le frère jumeau a disparu lors d’un naufrage…

À cet imbroglio sentimental, qui brouille les identités, les constructions sociales et l’orientation du désir, se superpose une bataille entre esprit de sérieux et esprit de carnaval : écrite pour les festivités de l’Épiphanie, ou Nuit des rois, cette comédie, par son alternance de tons – romanesque, farcesque et satirique – est aussi un formidable éloge du théâtre.