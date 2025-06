Anthony Steinbock, Les Emotions morales. Reconquérir l'évidence du coeur.

Ce volume s’appuie sur deux décennies de travaux et marque une nouvelle étape dans le développement de la théorie phénoménologique d’Anthony J. Steinbock en tant qu’approche phénoménologique de la personne. L’auteur y analyse des émotions-clés, qu’il appelle « émotions morales ». Il en propose un compte rendu systématique et distingue trois catégories principales : les émotions morales de don de soi (orgueil, honte, culpabilité), de possibilité (repentir, espoir et désespoir) et d’altérité (confiance, amour, humilité). Selon l’auteur, ces émotions révèlent les structures de base de l’expérience interpersonnelle. Pourvues d’un mode de connaissance et d’évidence qui leur est propre, les émotions morales ne contribuent pas seulement à éclairer le sens de la personne ; elles permettent de comprendre autrement les notions de liberté, de critique et de normativité. Les émotions morales engagent nos imaginaires sociaux contemporains et apportent une réponse aux apories de la modernité et de la postmodernité.

Un compte-rendu de cet ouvrage est disponible sur le site de Philosophie magazine.

Sommaire

Remerciements

Introduction : La particularité de émotions morales.

Partie I : Les émotions morales d'auto-donation.

L'orgueil La honte La culpabilité

Partie II : Les émotions morales de possibilité.

Le repentir. L'espoir et la désespérance.

Partie III : Les émotions morale d'altérité.

La confiance. L'amour et l'humilité.

Conclusion : Les émotions morales, la personne et l'imaginaire social.