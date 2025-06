Lettres fictives d'un humaniste. L'Enseignement du grec à la Renaissance. (dir. Eleanor Dickey)

On ne connaît ni le nom ni le projet de l’auteur des trentesept lettres bilingues éditées ici. Il s’agit en tout cas de lettres fictives, illustrant une grande variété de situations : des étudiants guère studieux écrivant à leurs proches préoccupés de les voir se consacrer insuffisamment à l’étude et trop à la fête, ou encore des hommes échangeant sur une intrigue politique. La remarquable modernité de certaines de ces lettres parle d’emblée au lecteur d’aujourd’hui, tandis que d’autres nous donnent pleinement la mesure de l’immense distance qui sépare leur époque de la nôtre. Au tournant des XVe et XVIe siècles, ces modèles de lettres furent utilisés pour enseigner le grec à Paris, où Georges Hermonyme, l’un des premiers professeurs de grec de la capitale, les copia à l’intention de ses étudiants. Notre étude montre toutefois qu’elles furent à l’origine composées en latin, avant d’être traduites en grec. Leur contenu nous oriente vers un auteur italien, actif probablement dans les milieux humanistes de Pavie et de Milan, à la fin des années 1470. L’auteur appartenait probablement au cercle de Francesco Filelfo et était peut-être lié à la famille Trovamala de Pavie.

Ces lettres, transmises par divers manuscrits et imprimés de la Renaissance, n’ont pas connu d’édition depuis 1589 ; elles reçoivent ici leur première édition critique, accompagnée d’une traduction française et d’un commentaire.

Textes édités, traduits et commentés par Mathilde Bernardot, Marie de Toledo, Eleanor Dickey, Arthur Grouard de Tocqueville, Paolo Carmela la Barbera, Elisabeth Lefèvre, Valentine Lévy, Cecilia Mambrioni, Louis-Jean Tissot. Sous la direction de Eleanor Dickey.



Invitée par Claire Le Feuvre et Didier Marcotte à Sorbonne Université en 2023, Eleanor Dickey a dirigé ce travail avec une équipe de jeunes chercheurs, docteurs et doctorants de SU : Mathilde Bernardot (linguistique grecque) ; Arthur Grouard de Tocqueville (littérature grecque) ; Marie de Toledo (littérature latine) ; Paola Carmela La Barbera (SU/ Ca’ Foscari, histoire des textes) ; Élisabeth Lefèvre (papyrologie) ; Valentine Lévy (poésie grecque) ; Louis-Jean Tissot (SU/Fribourg, patristique). À cette équipe de la Sorbonne s’est jointe Cecilia Mambrioni (Bologne, papyrologue).

Pour lire un extrait de l'ouvrage...