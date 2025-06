Fabrice Schultz, Les Elancements du verbe. La figure de la sphère et ses analogues dans la poésie anglaise de Richard Crashaw.

Traduction inédite de ses poèmes à l’appui, une étude, mêlant littérature, histoire des idées et des mentalités, histoire des sciences et théologie, du plus européen des poètes anglais du XVIIe siècle : Richard Crashaw.

Richard Crashaw (1612-1649), écrivain anglican converti au catholicisme, a publié ses poèmes alors que les découvertes scientifiques interrogeaient la capacité de la sphère à représenter l’homme et le monde. En replaçant ces poèmes dans leur contexte scientifique, théologique et culturel, et en en proposant des traductions inédites, Fabrice Schultz met en lumière l’attachement de cet écrivain au géocentrisme et son invitation à s’élever de la Terre vers le Ciel pour s’unir à Dieu.

SOMMAIRE

Introduction – Richard Crashaw et les sphères

La sphère du monde

I. Un univers sphérique et géocentrique

II. Influence de la nouvelle astronomie

III. Limites de la connaissance humaine

Représentation chrétienne de l’univers

I. Le ciel : « sphere », « world » et « heaven »

II. Subordination de la science à la théologie

III. Astronomie et révélation théologique

L’homme au centre du monde

I. Anthropocentrisme

II. Centralité et indignité de l’homme

III. Grandeur et misère de l’homme

Sphéricité et corporalité

I. Les analogues corporels de la sphère

II. Les métamorphoses du corps

Christocentrisme

I. Centralité du Christ

II. Le corps et l’union avec le Christ

III. Le regard et l’union avec le Christ

Le verbe poétique

I. Le poète, créateur divinement inspiré

II. La poésie, analogue des sphères célestes

Poésie et extase

I. Crashaw et le parler mystique

II. Élan poétique et ravissement mystique

Conclusion