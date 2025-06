Beowulf (réed. et traduction de Wilfrid Rotgé)

L’histoire se déroule au vie siècle en Scandinavie. Un jeune guerrier du pays des Gauts vient en aide à un roi danois, Hrothgar, pour libérer son peuple du joug d’un monstre anthropophage, Grendel, et de sa mère. Après ses premiers exploits, il retourne chez lui et devient roi quelques années plus tard. À la fin de ses jours, il devra affronter un dragon cracheur de feu, qui protège un immense trésor. Composé en Angleterre probablement au début du viiie siècle, Beowulf était destiné à un auditoire anglo-saxon, mais qui n’avait pas oublié ses origines continentales.

Beowulf marque le début de la littérature anglaise et conserve une réputation d’être difficile à lire ; texte fascinant, il imprègne les imaginaires et n’a cessé d’être adapté, jusqu’au cinéma et au roman graphique. Il est aussi régulièrement traduit au Royaume-Uni, même par des écrivains, comme Seamus Heany, prix Nobel de littérature, ou J.R.R. Tolkien, dont Le Seigneur des anneaux doit tant au poème épique.

Pourtant, si Beowulf est à la littérature anglaise ce que l’Odyssée et l’Iliade sont à la littérature grecque, peu de traductions françaises sont disponibles. Wilfrid Rotgé s’emploie ici à le rendre fluide et accessible et à en retrouver le souffle héroïque. La traduction s’accompagne de nombreux éclaircissements, tant littéraires qu’historiques, et invite le lecteur à la découverte.

Professeur émérite à Sorbonne Université, Wilfrid Rotgé est spécialiste de la grammaire et de la phonétique anglaise. Ses travaux de recherche concernent principalement la grammaire anglaise qu’il a mis au service d’ouvrages de référence sur la langue anglaise et sur son apprentissage. Il s’intéresse depuis plusieurs années à la littérature anglaise médiévale.