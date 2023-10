Dana Kaplan, Eva Illouz, Le Capital sexuel

Traduit par Charlotte Matoussowsky

Recours à la chirurgie esthétique, apparition de coaches en séduction, développement du marché du sex-toy et du roman érotique… De plus en plus, le sexe est une ressource en vue de gains.

Mais il y a davantage : au-delà de la marchandisation des corps, la liberté sexuelle augmente la valeur économique des individus. Nombreux sont ceux qui se servent du sexe pour se valoriser, c’est-à-dire augmenter leur valeur sur le marché du travail. Les états psychologiques, dispositions émotionnelles et autres expériences sexuelles contribuent à l’employabilité des personnes, ainsi qu’à leurs succès professionnels. Non seulement notre sexualité concourt à la reproduction du capitalisme, mais le néolibéralisme a étendu son pouvoir à notre sphère la plus intime.

Un essai-phare entre sociologie, science politique et philosophie, pour une approche critique de la sexualité – et du capitalisme.

Dana Kaplan est docteure de l’Université hébraïque de Jérusalem. Sociologue de la culture, elle travaille sur les sexualités hétéro et LGBTQ en lien avec la classe sociale et les processus de subjectivation.

Sociologue, directrice d’études à l’EHESS, Eva Illouz travaille sur la marchandisation des émotions et l’impact du capitalisme sur nos affects. Récompensée en 2018 par le prix EMET pour l’ensemble de son œuvre, elle est l’autrice d’une quinzaine de livres traduits dans le monde entier, tels que Pourquoi l’amour fait mal (Seuil, 2012) et La Fin de l’amour (Seuil, 2020).