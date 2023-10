José Moure, Aux commencements du cinéma

À la différence des arts immémoriaux qui n’ont pas laissé de témoignages de leur naissance, le cinéma a la chance d’avoir eu des témoins qui, assistant à ses premiers pas, ont écrit le roman de ses origines et rendu compte de l’expérience de la proximité des hommes avec un art en train de naître. Ce livre invite à découvrir les textes où se sont formulées les réceptions premières du Cinématographe et cristallisés une bonne partie des imaginaires qui ont irrigué l’idée de cinéma. De Platon à Kipling, de la camera obscura au Cinématographe, mais surtout du Cinématographe au cinéma, il se propose de remonter aux commencements du cinéma, à ces moments-seuils, pluriels et premiers, où quelque chose de l’idée du cinéma s’est joué et a été énoncé. Où l’idée d’un art nouveau est devenue possible et a commencé à être pensée et à prendre corps en ouvrant un avenir aux images en mouvement et à leurs réceptions.

José Moure est professeur en études cinématographiques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.