Claudine Tiercelin, La post-vérité ou Le dégoût du vrai

À l’heure des fake news et des sciences alternatives, on pourrait facilement croire que tout est relatif. Cet essai voudrait pourtant suggérer le contraire.

De nombreux malentendus circulent sur les concepts de vérité, de connaissance ou de réalité, déformés par l’idée-même de post-vérité. En nous proposant de nous méfier de nos préjugés métaphysiques les plus ancrés et d’œuvrer à une authentique connaissance métaphysique, cet essai de philosophie engagée nous invite à nous installer dans un espace académique et démocratique des raisons, seul à même de garantir la liberté de conscience. Il démontre ainsi que les idéaux de vérité et de connaissance constituent moins un rempart ou un déni de la vie qu’ils ne sont les meilleurs alliés de nos idéaux de solidarité et de justice sociale.