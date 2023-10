Esther Demoulin, Jean-François Louette et Juliette Simont (dir.), "Les Temps Modernes", d'un siècle l'autre

Quelques mois après le décès de Claude Lanzmann, qui dirigea Les Temps modernes de 1986 à 2018, Antoine Gallimard, propriétaire du titre et éditeur depuis 1985 de cette revue fondée par Sartre et Beauvoir en 1945, rendit publique sa décision d’y mettre fin. Ainsi s’achevait abruptement, avec le numéro 700, une longue séquence dans la vie de ce titre qui marqua profondément le XXe siècle. Qu’on déplore ce parti éditorial ou qu’on l’accueille avec faveur, il est juste en tout cas de ne pas escamoter une telle disparition, de saluer ce que fut cette publication, de réfléchir sur la spécificité de son apport et de s’interroger sur ce dont sa brutale extinction est le symptôme. Il s’agit d’en dresser le portrait, de dégager ses thèmes de prédilection, sa méthode, sa ligne ; de cerner sa place mouvante dans le champ des revues ; de réfléchir sur son histoire longue, mais aussi son évolution récente, ainsi que sur son possible avenir sous un autre intitulé : ne nous trouvons-nous pas aujourd’hui en effet, mutatis mutandis, face à une question, celle du changement climatique, qui par son urgence et sa globalité, est structurellement similaire à la refondation globale du monde par laquelle se sentaient requis les fondateurs à la fin de la Seconde Guerre ? Si, à partir des années 60, s’est imposée la figure de « l’intellectuel spécifique », peut-être la pensée totalisante retrouve-t-elle de nos jours une nécessité neuve. De ces questions débattent des auteurs qui, pour faire justice au statut généraliste des Temps Modernes, appartiennent à divers champs disciplinaires.

Table des matières

Avant-propos 5

I. Les Temps Modernes dans le champ des revues

Sylvie Patron : Avec le recul du temps : un regard un peu différent sur Critique et Les Temps Modernes (1946-1953) 11

Guillaume Bridet : La NNRF face aux Temps Modernes (janvier 1953-janvier 1959) 36

II. Les Temps Modernes, revue critique

Hélène Baty-Delalande: Situation de la critique littéraire dans Les Temps Modernes (1945-1953) : le spectre de La NRF 67

Jean-Louis Jeannelle : « Le cinéma n’est pas une mauvaise école » : la critique cinématographique dans Les Temps Modernes 95

Jean-François Louette : L’ours et sa pelote, 1985-1995 118

III. L’engagement des Temps Modernes

Thomas Franck : Une revue tournée vers l’Allemagne (1945-1949) 163

Grégory Cormann & Jeremy Hamers : Retards, déports, engagements. Adorno et Sartre dans Les Temps Modernes en 1979 186

Rodrigo Nunes : Les Temps Modernes et l’Amérique latine 211

Jean Bourgault : Les Temps Modernes et la psychanalyse 222

Esther Demoulin : « La vie des hommes infimes ». Paroles d’anonymes dans Les Temps Modernes 247

IV. Temps Modernes, temps des femmes ?

Élisabeth Russo : Modernité et féminisme : Les Temps Modernes dans les années 1960 271

Liliane Kandel : Entre Le Deuxième Sexe et Shoah : le féminisme, l’histoire, Les Temps Modernes 281

V. Des Temps Modernes aux Temps qui restent

Juliette Simont : Claude Lanzmann. Genèse d’un directeur de revue 299

Patrice Maniglier : Des Temps Modernes aux Temps Qui Restent. Histoire et avenir d’une revue, histoire et avenir du monde 324

À propos des contributeurs 381

Bibliographie indicative 385