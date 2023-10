L’histoire littéraire et l’histoire du théâtre, qui suivent des voies parfois parallèles, parfois divergentes, ont-elles constitué un "canon" du théâtre, que l’histoire culturelle invite à déconstruire ou à réévaluer ? Comment ce canon s’est-il constitué ? Sur quelles valeurs ? Via quelles instances de légitimation ? Comment ce canon évolue-t-il au fil du temps ?Convient-il d’établir une distinction entre canon et répertoire ? Comment les gens de théâtre intériorisent-ils le canon théâtral, se l’approprient-ils, s’en détachent-ils, composent-ils avec lui ? Comment les artistes étrangers abordent-ils le canon français ? Comment la mise en scène elle-même peut-elle se canoniser ? Que fait le spectacle de l’histoire littéraire ?… Telles sont quelques-unes des questions soulevées par le huitième sommaire de la Revue d’Historiographie du Théâtre, supervisé par Florence Naugrette : "Le Canon théâtral à l’épreuve de l’histoire".