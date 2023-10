Revue d’Historiographie du Théâtre, n° 8 : "Le Canon théâtral à l’épreuve de l’histoire" (dir. Florence Naugrette)

Actes réunis par Florence Naugrette

Contributions d'Anne-Françoise Benhamou, Charlotte Bouteille-Meister, Renaud Bret-Vitoz, Marion Chénetier-Alev, Agathe Giraud, Sara Harvey, Tiphaine Karsenti, Sophie Marchand, Agathe Sanjuan, Virginie Yvernault.

L’histoire littéraire et l’histoire du théâtre, qui suivent des voies parfois parallèles, parfois divergentes, ont-elles constitué un « canon » du théâtre, que l’histoire culturelle invite à déconstruire ou à réévaluer ? Comment ce canon s’est-il constitué ? Sur quelles valeurs ? Via quelles instances de légitimation ? En construisant quels mythes apparemment indéboulonnables, et à quel usage ? Comment ce canon évolue-t-il au fil du temps ? L’historiographie du théâtre comme art de la scène et pratique institutionnelle, enrichie des apports de l’histoire culturelle, est-elle incompatible avec les méthodes de l’histoire littéraire, ou celle-ci peut-elle s’enrichir des recherches permises par celles-là ? Convient-il d’établir une distinction entre canon et répertoire ? Comment les gens de théâtre intériorisent-ils le canon théâtral, se l’approprient-ils, s’en détachent-ils, composent-ils avec lui ? Dans quelle mesure contribuent-ils à le reformater ? Comment les artistes étrangers abordent-ils le canon français ? Comment la mise en scène elle-même peut-elle se canoniser ? Quelles constructions rétroactives les grandes mises en scène effectuent-elles sur le canon ? Que fait le spectacle de l’histoire littéraire ?

Sommaire :



Introduction (texte intégral en libre accès)

Florence Naugrette, Andrea Fabiano

Le théâtre classique. Un canon élaboré à la gloire de Corneille, Racine et Molière. « D’excellents hommes qu’il sera toujours difficile d’égaler »

Marine Souchier

Le canon du théâtre classique tel que nous en avons hérité est élaboré dès les années 1670 à 1730. Il s’agit dans cet article de retracer les grandes lignes du…

Athalie dans le théâtre scolaire. Le canon en gestation

Nicolas Réquédat

Athalie de Jean Racine occupe une place centrale dans les programmes nationaux des classes de rhétorique en 1803. Les programmes suivants confirment l’intégration de cette tragédie dans le canon des…

Repenser les canons des pièces révolutionnaires

Clare Siviter

Cet article se concentre sur les pièces les plus représentées de la décennie révolutionnaire pour examiner la construction des canons théâtraux grâce à la construction d’une mémoire communicative de ces…

Le mythe de la chute des Burgraves ou comment ne pas jouer et ne pas lire le drame romantique

Agathe Giraud

Le mythe de la chute des Burgraves (légende construite par les néoclassiques dès la première en 1843, puis transmise par les manuels scolaires) a eu des incidences directes sur l’histoire…

L’actualité théâtrale dans la presse littéraire au XVIIIe siècle. Palmarès et vision canonique du théâtre

Sara Harvey

Cet article explore la relation entre la critique dramatique dans la presse et le canon théâtral, à partir d’une sélection exhaustive de périodiques et en mettant l’accent sur la figure…

La mise en scène selon la critique dramatique dans le dernier quart du XIXᵉ siècle. Une autre histoire, un autre canon

Marianne Bouchardon

L’historiographie de la mise en scène, à l’époque réputée marquée sa naissance, s’appuie sur un canon fort éloigné de celui qui s’imposera rétrospectivement, au XXe siècle, lorsque le règne de…

Le canon théâtral à l’épreuve de la discipline des études théâtrales

Marion Denizot

Si l’histoire littéraire a institué au cours des siècles un canon théâtral, soumis aux évolutions théorico-historiques, et désormais profondément interrogé par l’histoire culturelle, qu’en est-il de celui forgé au sein…

Du corpus au canon. Le cas des Voies de la création théâtrale

Brigitte Joinnault

À partir d’une observation des recueils des Voies la création théâtrale (1970 et 2013) et en particulier des discours de justification des corpus et de la mise en forme des…

Marivaux ou le canon à l’épreuve

Sophie Marchand

Marivaux est aujourd’hui considéré comme un dramaturge canonique. Mais cette étiquette ne va pas de soi et permet d’interroger, tout autant que la fortune singulière d’un auteur mal compris de…

Qui a deux canons perd la raison. Alfred de Musset et le canon théâtral

Sylvain Ledda

Le théâtre de Musset occupe un statut ambivalent face au canon. D’abord considérée comme littéraire, son œuvre dramatique a été appréciée à l’aune de sa valeur poétique, au détriment de…

Les grands ballets du répertoire. Une catégorie instable devenue ressource créative

Laura Cappelle

La difficile conservation des œuvres dans le champ de la danse a des effets sensibles sur la constitution du canon chorégraphique. Dans le cas de la danse classique, un corpus…

Shakespeare le corsaire

Dominique Goy-Blanquet

Il a fallu Shakespeare un siècle et demi pour s’imposer en France, conquête que nous nous proposons de résumer ici. D’abord fêté et imité par le jeune Voltaire, il est…

Le canon lullyste au prisme de son histoire et de ses échos scéniques (XVIIe-XXIe siècles)

Judith le Blanc

L’histoire du canon lullyste est indissociable de celle de l’Académie royale de musique et de la politique de privilège qui lui est attachée. C’est ce monopole, unique dans l’histoire culturelle…

Eduardo Scarpetta à l’heure française. La transposition du vaudeville à Naples ou la réécriture d’un modèle

Alvio Patierno

Dans le but de fournir une analyse illustrative d’un phénomène d’emprunt impliquant une modification du canon théâtral, cette étude s’interroge sur le cas de l’auteur et acteur comique napolitain Eduardo…

Femmes dramaturges au XVIIe siècle. Faire entendre le différend

Julia Gros de Gasquet

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en France, on note l’apparition d’une vingtaine d’autrices de théâtre, qui travaillent tous les genres, tragédie, farces, comédie-ballets. Dans la perspective du canon…

Autrices dramatiques au temps de Louis XIV. Un théâtre alternatif ?

Pierre Zoberman

Cet article examine les enjeux impliqués par les stratégies de validation d’un corpus spécifique délégitimé jusqu’ici, celui des œuvres produites par les dramaturges femmes de la première modernité en France…

Sur les épaules d’Homère et de Virgile. Jeu et enjeux de l’adaptation du canon épique par des metteuses en scène (2016-2019)

Anaïs Tillier

À partir de Sous d’autres Cieux de Maëlle Poésy (2019) et d’Iliade/Brisée de Laurence Campet (2016), cet article met en lumière un phénomène récent : la mise en scène d’épopées gréco-romaines.…

Une transgression incarnée. Le vol du masque dans l’Impromptu de la Folie de Marc-Antoine Legrand

Ilaria Lepore

L’Impromptu de la folie, ambigu-comique se composant d’un prologue allégorique, sur le modèle de ceux de la Foire, et deux comédies en un acte, Les Nouveaux débarqués, sur le «…

Cirque et avant-gardes. Des « pièces circassiennes » pour réécrire les canons théâtraux

Krizia Bonaudo

Les avant-gardes artistiques ont fait preuve d’un intérêt constant pour le cirque. Cet attrait s’est manifesté par l’apparition puis l’essor d’une scène théâtrale s’inspirant des numéros circassiens, en totale rupture…

Déjouer le canon en rejouant Charles IX de Marie-Joseph Chénier ?

Tiphaine Karsenti, Charlotte Bouteille-Meister

L’enjeu de cette contribution est d’interroger ce que la mise en scène de textes anciens non joués ou peu joués peut faire à l’histoire du théâtre et à la construction…

De la métacanonicité. Enquêtes performatives sur l’histoire du canon, ou comment politiser Bérénice

Sylvaine Guyot

Nous proposons ici de forger la notion de métacanonicité pour rendre compte des mises en scène qui s’attachent à éclairer les conditions sociopolitiques ayant historiquement présidé à la canonisation d’un…

Faire éclater le présent dans le passé

Brigitte Jaques-Wajeman

Entretien avec Brigitte Jaques-Wajeman mené par Myriam Dufour-Maître. La metteuse en scène y revient sur son rapport au canon théâtral, les premières pièces qu'elle a montées, avant de rencontrer le…

S’approprier, décaler, déterritorialiser ?

Stéphane Braunschweig, Marie-Armelle Deguy, Célie Pauthe, Anne-Françoise Benhamou

Table ronde avec Marie-Armelle Deguy, Célie Pauthe et Stéphane Braunschweig afin de dialoguer autour de la notion de canon, à partir de leurs pratiques du théâtre. Le patrimoine artistique et…