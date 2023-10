Pauline Detavernier, Le marcheur de la gare. Une architecture des corps

Comment l’espace affecte-t-il le corps ? Cette question est au coeur de la réflexion de Pauline Detavernier autour de la gare et des marcheurs qui la traversent. Il y a différentes façons de percevoir ces derniers : en voyageurs, en usagers, en habitués… mais aussi en tant qu’individus sensibles, clients potentiels ou «particules» d’un flot. Ces figures de la gare sont cumulatives et complémentaires, et s’articulent en un ballet au potentiel peu exploité.

On pourrait penser que l’aménagement spatial de la structure ferroviaire facilite la marche ; or, il n’en est rien. Aujourd’hui comme au XIXe siècle, la gare est un lieu agité où le voyageur inexpérimenté se sent désorienté. Les marcheurs n’y ont pas le statut romantique du flâneur citadin ou du Wanderer dans la nature : ils sont simplement flux. En gare, la foule prévaut sur l’individu, et ce n’est pas une coïncidence si le piéton est très peu présent dans les réponses spatiales mises en avant par les concepteurs et les compagnies ferroviaires.

Pourtant, le cheminement du voyageur n’est pas qu’une errance automatisée : il ruse, s’adapte, se métamorphose tout au long du parcours qui lui est destiné. À travers des récits et des redessins de gares historiques, Le marcheur de la gare propose de se réapproprier l’action de la marche pour concevoir des espaces ferroviaires plus fluides et mieux comprendre l’architecture des corps qui se joue en gare comme à bien d’autres échelles.

—

Pauline Detavernier est architecte et docteure en architecture. Ses travaux portent sur la marche au sein des infrastructures de transport et sur le flux piéton en tant que composante spatio-temporelle d’un métabolisme urbain au sens large. Elle collabore avec des agences d’architecture pour faire résonner ces thématiques au sein de projets engagés pour la ville de demain. La dimension historico-prospective qui traverse ses travaux permet de tisser le lien entre recherche et projet, autant qu’elle renseigne le monde contemporain et ses futurs désirables.

—

Table des matières

introduction

LA FOULE, LE FLUX ET L’INDIVIDU 11

Concevoir la gare par et pour le mouvement: une généalogie

chapitre 1

MARCHEUR-VOYAGEUR 19

Membre d’une foule à classifier

chapitre 2

MARCHEUR-USAGER 43

Profane libre à initier

chapitre 3

MARCHEUR-HABITUÉ 65

Masse de navetteurs à rationaliser

chapitre 4

MARCHEUR-PARTICULE 87

Flux hétéroclite à faire s’écouler sans effort

chapitre 5

MARCHEUR-CLIENT 107

Potentiel à capter

chapitre 6

MARCHEUR-SUBJECTIF 129

Psychologie à influencer

conclusion

POSTURES CONTEMPORAINES 141

Le battement de la gare au rythme des pas de ses marcheurs

Bibliographie 151