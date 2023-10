Gagner le monde. Sur quelques héritages féministes

Par Zahra Ali, Rama Salla Dieng, Silvia Federici, Verónica Gago, Lola Olufemi,

Djamila Ribeiro, Sayak Valencia, Françoise Vergès

Traduit de l’anglais et de l’espagnol par Étienne Dobenesque,

traduit du portugais par Paula Anacaona

Alors qu’une aspiration féministe à la justice et à l’égalité s’est emparée d’une génération et fait feu de tout bois, c’est par le détour de l’histoire que les textes rassemblés ici nous parlent d’aujourd’hui. Contre les récupérations conformistes, les offensives réactionnaires qui ciblent le féminisme, leurs autrices évoquent des luttes et des figures qui ont compté pour elles et s’arment d’un héritage internationaliste fécond et vivant.

On verra ainsi à l’œuvre au fil des pages cette étonnante aptitude des concepts et des mots d’ordre féministes – comme des militantes elles-mêmes – à franchir les frontières à travers les décennies et les continents qui fait la puissance du féminisme, sa capacité à changer le monde.

—

Les autrices :

Zahra Ali est sociologue et militante féministe. Elle enseigne la sociologie à Rutgers University aux Etats-Unis. Elle est l'autrice de Féminismes islamiques (2012, 2020) et Women and Gender in Iraq : between Nation-Building and Fragmentation (2018).

Rama Salla Dieng est universitaire, activiste féministe et écrivaine. Elle a publié le recueil d’entretiens Féminismes africains : une histoire décoloniale.

Silvia Federici est une militante et théoricienne féministe. Elle est notamment l’autrice de Caliban et la sorcière et Le capitalisme patriarcal.

Verónica Gago est une figure majeure du féminisme latino-américain. Parmi ses ouvrages traduits en français : Économies populaires et luttes féministes et La puissance féministe.

Lola Olufemi est une écrivaine féministe noire, chercheuse rattachée à la fondation Stuart Hall à Londres et au Centre for Research and Education in Art and Media de l’université de Westminster. Elle est l’autrice de Feminism Interrupted: Disrupting Power, Experiments in Imagining Otherwise.

Djamila Ribeiro est philosophe, et l’une des principales figures du féminisme noir au Brésil. Parmi ses ouvrages traduits en français : La place de la parole noire, Chroniques sur le féminisme noir et Petit manuel antiraciste et féministe.

Sayak Valencia est docteure en philosophie, transféministe, activiste, poète, essayiste et performeuse. Elle est l’autrice de Capitalisme Gore.

Françoise Vergès est une théoricienne féministe décoloniale et antiraciste. Elle est notamment l’autrice d’Un féminisme décolonial, Une théorie féministe de la violence et Programme de désordre absolu.