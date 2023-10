Trou noir, n°2 : Aimons-nous le sexe ?

Aimons-nous le sexe ? Ce numéro de Trou Noir cherche à explorer ce que le sexe et le politique auraient encore à fricoter ensemble, et à articuler nos paroles sans pour autant les faire se confondre. Bien sûr, répondre « oui » ou « non » à cette question ne relève pas de l’évidence et ne permettra pas de se situer sur une quelconque échelle de la dissidence sexuelle, mais y répondre quand même en allant puiser en soi-même, dans la littérature, dans la recherche, dans l’histoire, dans des expériences de groupe, dans toutes formes susceptibles de nous aider à penser le désir sexuel comme une résistance au pouvoir.

Sommaire

Correspondance dans la galère de communiquer sur les insectes, le sexe

et les faux problèmes – par L. Bigòrra & Brenda Walsh

Ceci n’est pas une chatte – par Catalina Malabutch

Fragments scatopolitiques – par Cy Lecerf Maulpoix

Du sexe et des symbioses – par emma bigé

Ça ressemble au sexe – par Mickaël Tempête

Queer cruising – par Gorge Bataille + Saram

Le caractère destructeur de la sexualité – par Quentin Dubois

Se dire prosexe – par val flores

Voir une présentation plus complète sur le site de la revue…