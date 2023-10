Bruno Perreau, Sphères d'injustice. Pour un universalisme minoritaire

Qu'est-ce qu'une minorité ? un état d'infériorité numérique ? une identité dominée ? une catégorie protégée par le droit ? une communauté partageant certains traits culturels ? Pour Bruno Perreau, être minoritaire, c'est vivre dans un rapport de substituabilité. Devant le spectacle de George Floyd, étouffé jusqu'à la mort par la police de Minneapolis, toute personne noire savait qu'elle aurait pu être à sa place. Toute autre personne constituée par la menace de la violence ne put que se sentir interpellée.

Sphères d'injustice réfléchit aux résonances entre les différents types d'expérience minoritaire et passe en revue les obstacles que rencontre la notion de minorité aujourd'hui : comment articuler les combats minoritaires et éviter qu'ils soient en compétition ? Comment impliquer la majorité ? Comment éviter les dérives managériales et résister aux attaques réactionnaires ? Comment représenter les minorités à l'ère des algorithmes ?

Par son étude des jurisprudences américaine, française et européenne, Bruno Perreau montre qu'une catégorie peut toujours en abriter une autre. Les dispositifs qui protègent le genre peuvent servir à protéger la race, ceux qui protègent le handicap peuvent protéger l'âge, la classe, l'orientation sexuelle, et ainsi de suite. C'est ce que l'auteur appelle l'intrasectionnalité.

En actualisant Sphères de justice, l'ouvrage classique du philosophe Michael Walzer, Sphères d'injustice démontre l'utilité d'un universalisme minoritaire et avance une théorie analogique de la justice pour relever les défis de l'interdépendance économique, numérique et écologique au XXIe siècle.

Bruno Perreau est professeur au MIT où il est titulaire de la chaire Cynthia Reed en French Studies. Il est également chercheur associé au Centre d'études européennes de Harvard. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages parmi lesquels, en langue française, Penser l'adoption, Qui a peur de la théorie queer ? et Les Défis de la République (avec Joan W. Scott).

Table des matières

Introduction. Qu'est-ce qu'une minorité ?

Des vies en résonance

Les significations sociales de la justice

Les valeurs de la démocratie

1. Sphères d'injustice

La société distributive

Un communautarien à Paris

L'épreuve du pluralisme

Trois modalités de l'expérience

2. Le management de la diversité

Trouble dans le droit

Passing

Le pouvoir des minorités

L'inflation bureaucratique

3. La loi du nombre

Les limites du consensus

La règle majoritaire

L'algorithme et son dividu

Communauté et sérialité

4. La contre-minorité

La liberté d'expression contre les minorités

Une stratégie d'appropriation

Un populisme de rédemption

Un ethnonationalisme contre-révolutionnaire

5. Actions affirmatives

La concurrence des minorités.

Territoires et redistribution

Le tournant performatif

Pédagogie de la réciprocité

6. Comparaître

Convergence, coalition, parallaxe

Le corps de la violence

Mémoires intempestives

La provocation de la présence

7. Un droit analogique

La légitimation par le genre

Discriminations et différance

Le raisonnement analogique

L'intrasectionnalité

8. Pour un universalisme minoritaire

L'impropriété de soi

De la responsabilité globale

Les limites de l'empathie

Savoirs anthropocéniques

Conclusion. Éthique de l'interdépendance

Remerciements

Notes.