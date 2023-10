Anouche Kunth, Au bord de l'effacement. Sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres

Prix Augustin-Thierry 2023 des Rendez-vous de l'Histoire de Blois

Nom, prénom, date et lieu de naissance : trop peu de mots, sur ces certificats administratifs, pour écrire l'histoire de chaque personne épinglée à son état civil, enfoncée dans le sillon de ses empreintes digitales. À mieux les regarder cependant, ces documents d'identité portent les marques de bifurcations multiples, de ruptures radicales survenues dans les trajectoires d'Arméniens originaires de l'Empire ottoman et réfugiés en France au lendemain de la Première Guerre mondiale. La paix, en effet, n'a pas permis aux survivants du génocide (1915-1916) de retourner vivre en Turquie, à la suite des politiques d'exclusion mises en œuvre par le régime kémaliste.

L'étonnant, ici, n'est pas que l'exil soit affaire de routes, de maisons détruites ou spoliées, de naissances en chemin, de contrats de travail signés à distance, de débarquements à Marseille, de morts précoces et de nouveaux départs vers les Amériques. Mais que d'infimes traces de ces vies déplacées se soient déposées au détour de formalités ordinaires. Par petites touches, le passé étend ses ombres à travers les liasses.

Le travail d'Anouche Kunth, d'une rare délicatesse, conjure la violence de l'effacement.

Anouche Kunth est historienne, chargée de recherche au CNRS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS). Elle codirige la revue Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales et a publié Exils arméniens. Du Caucase à Paris (1920-1945), (Belin, 2016).

Table des matières

Préambule en trois ou quatre sections

POINTS DE SUSPENSION

Des signes, des visages

Chassés du consulat

L'ordre des offices

N°C/10

" ... ce que de droit "

Dans le sillon des empreintes

La norme et le nom

Le vrai du faux

Une trouée pour l'absence

MARGES ET PARENTHÈSES

Sauts dans la marge

Les naissances du trajet

Séparés ensemble

Orphelins, au bord

Dire, ne pas dire

Vers le " passé perdu "

Hantés

" Maison 80 "

La mort d'un proche dans la mort de masse

L'Histoire, en sept mots

Dénuements

Quand la vie presse

RENVOIS ET SAUTS DE PAGE

Voies précaires

Nulle part

Les trames du départ

De loin

Des fiancées pour l'Amérique

" Nobody "

Une liasse fendue

" Si vraiment une loi existe "

Aux fonds perdus

Le tour des fermes

Trèfle violet, fèves et minette

Notes

Dates repères

Sources

Travaux

Remerciements