La Pensée, n°415, « Autour de Lucien Sève »

Le philosophe Lucien Sève (1926-2020) laisse derrière lui une oeuvre immense et encore largement méconnue du monde universitaire. Cette notable occultation s’explique sans doute d’abord par son parcours biographique, qui l’a conduit à demeurer presque toute sa vie à l’extérieur de la sphère académique. Lui qui fut des décennies durant membre du comité central du Parti communiste français, qui dirigea les Éditions sociales à leur âge d’or (1970-1982) et qui fut parmi les premiers à siéger au Comité consultatif national d’éthique (1983-2000), avait assurément un destin atypique, qui ne pouvait que susciter la méfiance de toutes celles et tous ceux qui voulaient voir en lui un idéologue officiel ou un « gardien du temple ». Plus encore que les critiques, c’est surtout le silence qui fut longtemps opposé au travail de Lucien Sève, à commencer par celui de son adversaire, et néanmoins ami, Louis Althusser. Situation d’autant plus paradoxale que, dans le même temps, son oeuvre connaissait une diffusion dont rêveraient sans doute aujourd’hui bien des auteurs de sciences humaines : son maître-ouvrage, Marxisme et théorie de la personnalité (1969), fut rapidement vendu à des dizaines de milliers d’exemplaires et traduit en une vingtaine de langues, tandis qu’Une introduction à la philosophie marxiste fut l’une des principales références de la formation au marxisme pour toute une génération d’étudiant·e·s et de militant·e·s…

Sommaire :

Autour de Lucien Sève

Invitation à (re)découvrir Lucien Sève, par Laure Sève, Jean Quétier

Sève, éditeur libéral? Un introducteur des théories critiques, par Anthony Crezegut

Sève et Vygotski, une fructueuse rencontre, par Michel Brossard

Psychologie et marxisme en France? par Benoit Lépinat

Le marxisme : une idéologie? par Théo Favre Rochex

La réception de Marxisme et théorie de la personnalité en RDA, par Jean Quétier

L’émancipation du sujet, par Luc Vincenti

Lire Marx avec Lucien Sève, par Saliha Boussedra

«Les dons n’existent pas!»: histoire d’une lutte, par Stéphane Bonnéry

La psychologie dans la correspondance entre Althusser et Sève, par Claude Morilhat

Lucien Sève, un jeune professeur de philosophie très prometteur? par Gérald Mazaud

Un texte inédit de Lucien Sève: Rapport sur la classe de philosophie

Vote et classes sociales

La fin des votes de classe ? par Daniel Gaxie 1re partie: Qu’entend-on par vote de «classe»? 2e partie : Les déterminations sociales des votes populaires

Joan C. Williams, sa démarche, son analyse, par La Pensée

Le populisme d’extrême droite: la revanche des oubliés, par Joan C. Williams, Etienne Oliver

