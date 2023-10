Mark Brake, Vivons-nous en pleine science-fiction ?

Mark Brake analyse avec brio l'influence de la science fiction sur la science et sur notre monde et notre vision de l'avenir, de Star Trek à Interstellar, de la Guerre des mondes à Black mirror.

Révolution des robots, multivers, navettes spatiales, mutants, cyborgs… la science-fiction est largement entrée dans notre quotidien : l’avenir imaginé dans le passé est devenu notre présent.

De Ready Player One à Transformers, en passant par les X-Men, Blade Runner, Star Trek ou Interstellar, ce livre propose une histoire décapante de la science-fiction et illustre les façons dont elle modèle notre vision du monde et comment, au bout du compte – au bout des contes –, elle influence la science elle-même !

Avec verve et humour, Mark Brake répond ainsi à quelques questions fondamentales :

L’espace est-il peuplé d’extraterrestres ?

Existe-t-il des mondes parallèles ?

Sera-t-il jamais possible de voyager dans le temps ?

Notre société fonce-t-elle vers le chaos ?

Quand pourrons-nous enfin parader dans des voitures volantes ?

Si vous trouvez que notre monde commence à ressembler de plus en plus à un épisode de Black Mirror, ce livre est fait pour vous !

Sommaire :

Introduction

Première partie. L’espace

Présentation

Chapitre 1. Les gardiens de la galaxie. L’espace est-il plein d’extraterrestres ?

Chapitre 2. Premier Contact (Arrival). Que valent les humains face aux extraterrestres ?

Chapitre 3. Comment la science-fiction a-t-elle envoyé des hommes sur la Lune ?

Chapitre 4. Les scientifiques devraient-ils ouvrir un vrai Jurassic World ?

Chapitre 5. Rick et Morty à travers les dimensions. Existe-t-il des mondes parallèles ?

Chapitre 6. La Guerre des mondes.Comment la science-fiction nous a convaincus que les extraterrestres allaient nous envahir

Chapitre 7. Avatar. Y a-t-il d’autres planètes Terre dans l’espace ?

Chapitre 8. Battlestar Gallactica et Star Trek. Pourquoi les guerres spatiales ont tout faux.

Chapitre 9. Seul sur Mars. Quand irons-nous coloniser l’espace ?

Chapitre 10. Passengers. Le tourisme spatial plaira-t-il un jour à Jennifer Lawrence ?

Deuxième partie. Le temps

Présentation

Chapitre 11. Retour vers le futur. Sera-t-il jamais possible de voyager dans le temps ?

Chapitre 12. Interstellar. Le Temps en tant que dimension, comment ça marche ?

Chapitre 13. Looper. Construirons-nous un jour une machine à explorer le temps ?

Chapitre 14. 2001, l’Odyssée de l’espace. Y a-t-il des preuves d’évolution guidée dans l’histoire humaine ?

Chapitre 15. Une histoire de la science-fiction en 7 objets

Chapitre 16. Mad Max. Notre société fonce-t-elle vers le chaos ?

Chapitre 17. Minority Report et Matrix. Serons-nous jamais capables de précognition ?

Chapitre 18. Seigneur de lumière. Comment la science-fiction trompe-t-elle la mort ?

Chapitre 19. Apocalypse now. Six façons dont la science-fiction envisage la fin du monde

Chapitre 20. Le Maître du Haut Château. Qu’est-ce que la science-fiction nous dit sur l’Histoire ?

Troisième partie. Les machines

Présentation

Chapitre 21. La bataille de New York. Comment la science-fiction a inventé la bombe atomique

Chapitre 22. Le 1984 de George Orwell deviendrait-il réalité ?

Chapitre 23. Quand pourrons-nous enfin parader dans des voitures volantes type Blade Runner ?

Chapitre 24. Total Recall. Quand partirons-nous en vacances dans le cyberespace ?

Chapitre 25. Transformers : L’Âge de l’extinction. Les robots vont-ils remplacer les êtres humains ?

Chapitre 26. Avengers, L’Ère d’Ultron. Quand les machines intelligentes seront-elles au point ?

Chapitre 27. Se brancher. Le futur ressemblera-t-il à Ready Player One ?

Chapitre 28. Internet. Les humains vont-ils se lasser de la réalité ?

Chapitre 29. Transformers 3 – La Face cachée de la Lune. Comment la science-fiction a-t-elle inventé la fusée ?

Chapitre 30. Docteur Folamour. De la guerre des étoiles de Reagan à l’armée de l’espace de Trump

Quatrième partie. Les monstres

Présentation

Chapitre 31. Gods and Monsters (Ni dieux ni démons). Les êtres humains vont-ils développer des superpouvoirs ?

Chapitre 32. Hitman. L’ingénierie génétique peut-elle produire des super-soldats ?

Chapitre 33. Professeur Charles Xavier. Les humains du futur auront-ils des pouvoirs paranormaux ?

Chapitre 34. The Island. Le clonage passera-t-il par des fermes productrices d’organes ?

Chapitre 35. Blade Runner 2049. Quand mettrons-nous au point des copies d’êtres humains ?

Chapitre 36. X- Men. Y aura-t-il des humains mutants dans le futur ?

Chapitre 37. Le meilleur des mondes. Dans le futur, l’eugénisme s’appliquera-t-il aux humains ?

Chapitre 38. Orphan Black. Qu’est-ce que l’avenir nous réserve en matière de clonage humain ?

Chapitre 39. Black Mirror et Altered Carbon. Quand la conscience humaine va-t-elle prendre corps ?

Chapitre 40. The Amazing Spider-Man. Pourquoi le monde s’accroche à l’idée de supersérum ?

Bibliographie