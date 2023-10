Mathilde Provansal, Artistes mais femmes

Préface de Christine Détrez

Les artistes femmes sont moins visibles que les artistes hommes dans les expositions, les collections publiques et privées et sur le marché de l'art contemporain. Elles sont pourtant majoritaires dans les écoles d'art et presque la moitié des artistes plasticien.nes sont des femmes. Comment expliquer ce paradoxe? Les artistes femmes seraient-elles moins talentueuses que les hommes? Leur travail de moins bonne qualité?

Cet ouvrage propose un éclairage inédit sur les inégalités de genre dans les carrières artistiques en s'intéressant aux parcours des diplômé.es d’une prestigieuse école des beaux-arts française. Il est fondé sur une enquête d’envergure, réalisée entre 2014 et 2018, faite de données quantitatives, d’entretiens et d’observations. Du recrutement dans l’école à l’exposition en galerie, en passant par la formation artistique et la construction d’un réseau professionnel, cet ouvrage rend compte des mécanismes défavorables aux carrières artistiques féminines et saisit les ressorts qui permettent de réussir malgré tout. Ce faisant, il enrichit notre compréhension des résistances et des ressources nécessaires à la progression des femmes dans les professions supérieures.

Ouvrage destiné à un large public, il intéressera, au-delà des universitaires, des artistes et des professionnel.les de la culture, toutes celles et ceux souhaitant comprendre la fabrique et le maintien des inégalités de genre dans les arts et les mondes du travail.

Sommaire :

Remerciements

Note de l'autrice

Introduction

Chapitre 1. Entrer à l'École des arts plastiques

Chapitre 2. Comment juger la qualité artistique ?

Chapitre 3. « Sauver » une candidate, « parier » sur un candidat

Chapitre 4. Accéder aux « règles de l'art » dans un milieu masculin

Chapitre 5. Réputation et visibilité dans l'art contemporain

Chapitre 6. « Travailler sa carrière »

Chapitre 7. L'institution : une ressource pour les carrières féminines

Conclusion

Annexes

Bibliographie

Liste des encadrés, des figures et des tableaux