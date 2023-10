Hans Ulrich Obrist, Les Conversations du Louvre

Le Louvre, avant d’être musée, fut atelier d’artistes. Il demeure aujourd’hui leur résidence.

Pendant plusieurs mois, Hans Ulrich Obrist, personnalité majeure du monde de l’art, a cheminé au travers des collections avec de grandes figures de la création actuelle. Celles-ci évoquent les œuvres qui les ont marquées, les espaces qui, encore maintenant, les saisissent d’admiration. Chaque artiste interroge, suivant sa sensibilité contemporaine, les défis que rencontre le musée au XXIe siècle.

La séparation fréquente entre patrimoine et création, entre art du présent et art du passé, est désormais dépassée : par la pluralité de voix qui s’expriment à chaque fois face aux œuvres, le Louvre s’affirme comme le lieu du dialogue entre les temps de l’art – lieu au miroir duquel chacune et chacun vient refléter ses propres projets.

Au final, les onze conversations suscitent avant tout un puissant désir : celui d’aller voir et revoir les œuvres, évoquées ici ou d’autres, dans ce fourmillement magique d’un musée sans cesse réinventé par ses visiteurs.