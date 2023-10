Laure Heinich, La Justice contre les Hommes

« Je défends les hommes et les femmes, les auteurs de crimes et de délits comme leurs victimes. Faudrait-il choisir un camp ? Ils subissent ensemble une justice qui ne tue plus mais qui maltraite les uns sans apaiser les autres, qui brutalise sans discernement, y compris les siens. La violence des discours politiques et médiatiques, dont la finalité est très éloignée de l’esprit de justice, dégrade l’espace judiciaire. Et l’institution, éreintée, malmène à son tour. Elle produit ainsi la rage qu’elle condamne et fait de la vérité sa première victime. Jusqu’où ira-t-elle ? Personne ne semble vouloir empêcher la rupture qui devient pourtant palpable. Avocats, juges et greffiers font ce qu’ils peuvent, cherchent le juste milieu dans sa définition désespérée : “quelque part entre s’en foutre et en crever, entre s’enfermer à double tour et laisser le monde entier entrer”, comme l’écrivait Romain Gary.

Cette dégradation nous concerne tous. Ce livre propose de franchir le seuil des salles d’audience pour en parler. Débattre, n’est-ce pas le seul moyen d’arrêter de cogner ? »

