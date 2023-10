La fabrique des sociétés. 10e Rencontres Recherche et Création (Avignon 2023)

Rencontres Recherche et Création 2023

La fabrique des sociétés



Organisées par l'ANR et le Festival d'Avignon

De l’émergence de l’espèce humaine, à l’invention de l’écriture et des villes en Mésopotamie, jusqu’à l’appartenance à la Cité, aux formes de protections collectives et aux droits humains, depuis au moins 40 000 ans jusqu’au XXIe siècle, en passant par l’Antiquité et le Moyen Âge, l’histoire humaine raconte la fabrique des sociétés.

Perceptions et émotions nourrissent notre expérience sensible, notre conscience individuelle, notre rapport à autrui ou au collectif et contribuent à l’adaptation de nos comportements : autant de qualités nécessaires pour la cohésion des sociétés.

Avec : Pauline Bayle, Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Antoine Compagnon, Mathilde Darley, Julie Deliquet, Souleymane Bachir Diagne, Thomas Dodman, Vincent Dubois, Céline Gailleurd, Patrick Geary, Edouard Gentaz, David Geselson, Jean-Jacques Hublin, Kate Kirkpatrick, Emilie Monnet, Julia Prest, Hervé Reculeau, Anne-Caroline Rendu-Loisel, Paul-André Rosental, Claire Sergent, Abram de Swaan, Giacomo Todeschini, Naomi Toth, Frederick Wiseman…

Accéder aux vidéos…

Entretiens filmés avec les chercheurs et chercheuses :

Edouard Gentaz interviewé par Dominique Leglu, de Sciences et Avenir – La recherche, sur le lien entre émotions, développement cognitif et apprentissages sociaux

Patrick Geary interviewé par Dominique Leglu, de Sciences et Avenir – La recherche, sur l’émergence de la société européenne au début du Moyen Âge

Souleymane Bachir Diagne interviewé par Cédric Enjalbert, de Philosophie Magazine, sur le concept d’Ubuntu, une politique de l’humanité

Kate Kirkpatrick interviewée par Cédric Enjalbert, de Philosophie Magazine, sur l’actualité du concept de liberté développé par Simone de Beauvoir pour l’émancipation des femmes

Paul-André Rosental interviewé par Valérie Hannin, de L’Histoire, sur l’histoire longue de l’invention de l’assurance sociale

Charlotte de Castelnau-L’Etoile interviewé par Valérie Hannin de L’Histoire, sur le récit de vie de Pascoa au 17e siècle pour comprendre la condition d’esclave

Visionner les entretiens…