Anaïs Nony, Performative Images. A Philosophy of Video Art Technology in France

Performative Images s'appuie sur le travail d'artistes vidéo et d'activistes en France entre les années 1970 et le début des années 2020 et se concentre sur des pratiques significatives avec la technologie. L'art vidéo et l'activisme vidéo sont analysés ensemble dans le livre pour réévaluer les concepts clés des études sur les médias et mettre en avant une approche performative de la théorie de la technologie de l'image. L'ouvrage fait appel à des travaux sur la culture visuelle, les études sur la performance, les études numériques, la théorie critique de la race et les méthodologies féministes pour rendre compte des changements apportés par la technologie vidéo dans la vie sociale et psychique. Performative Images traite de l'engagement de l'art et des activistes dans la technologie vidéo - un engagement qui remet en question le récit hégémonique des médias dominants, ainsi que la dimension apparemment politiquement neutre de la technologie de la communication. Dans cet ouvrage, l'auteur explore la manière dont la technologie de l'image vidéo façonne nos environnements psychiques et sociaux dans une perspective d'historiographie de l'art. Nous savons que la technologie des médias façonne de manière spectaculaire notre paysage politique et épistémologique : ce livre met en avant l'émergence d'images vidéo performatives comme facteur clé de la réévaluation de la culture et de la politique.

Anaïs Nony, PhD is a digital theorist and research associate at the Center for the Study of Race, Gender and Class at the University of Johannesburg. Over the last decade, she has published articles in journals such as Philosophy Today, Cultural Critique, Intermédialité, French Review and Parallax as well as book chapters in edited volumes. Taken together, this body of work addresses debates about how technology and art shape and affect societies. Her work engages cybernetics, artificial intelligence, and governmental technologies of behavioural surveillance and control to address critical changes in the structure and formation of contemporary societies. She is the founder of The Write Technique.

Table of contents

Introduction: Video: Between Technology and Performance

Chapter 1: The Volume-Image of Video Technology

Chapter 2: Zones of Modulation: Video as a Space-Critical Medium

Chapter 3: Programmed Life and Racialized Technesis

Chapter 4: Video and the Technical Milieu of Desire

Conclusion: Performative Images as Objects of Philosophical Inquiry

Artworks cited

Index

Acknowledgments