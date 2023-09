José Ortega y Gasset, Une méditation sur l'Europe

En 1949, José Ortega y Gasset est invité à prononcer une conférence à l’université libre de Berlin sur l’Europe. C’est tout l’objet de cette « méditation » dont la version espagnole est traduite ici pour la première fois en français.

L’avenir de l’Europe est alors envisagé : pour Ortega, les nations qui la composent sont arrivées à un instant où, dit-il, « elles ne peuvent se sauver que si elles parviennent à se dépasser elles-mêmes en tant que nations. » C’est un message d’optimisme qu’Ortega délivre à des auditeurs qu’il invite à ne pas céder au découragement, dans une Europe qui ne s’est pas encore relevée de ses ruines. Il n’en a que plus d’écho aujourd’hui.

José Ortega y Gasset (1883-1955), l’intellectuel espagnol le plus illustre de l’entre-deux-guerres, est l’un des chefs de file de ce qu’on a appelé la « Génération de 1914 ». Il a laissé une œuvre considérable qui continue de fasciner : en particulier son livre le plus célèbre, La Révolte des masses, vivement apprécié, en France, par Albert Camus et Raymond Aron

Jean Canavagggio, ancien directeur de la Casa de Velázquez et professeur émérite de l’université Paris-Nanterre, est bien connu pour ses travaux sur la littérature espagnole. Aux éditions Bartillat, il a publié en 2021 un Dictionnaire Cervantès. Il nous a quittés le 20 août 2023.