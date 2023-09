La SF et l'enseignement du politique

Depuis les années 1930, la science-fiction a interrogé les multiples manières dont les technologies influent sur notre vivre-ensemble, au point de proposer des reconfigurations des règles de la société. Comment enseigner ce pouvoir de la science-fiction ? Si l’heure n’est plus (seulement) à une lecture privée et récréative de la SF, il est temps de repenser ces corpus en leur donnant le temps et l’espace institutionnels qu’ils méritent afin qu’ils deviennent les vecteurs d’un changement, institutionnel, social, éthique et politique, dont il n’est plus possible aujourd’hui de faire l’économie. Telle est la conviction des auteurs réunis par Colin Pahlisch et Gaspard Turin pour le nouveau volume de la revue Relief : "La science-fiction et l’enseignement du politique".