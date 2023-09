Fabrice Langrognet, Voisins de passage

En portant son regard sur une " cité " d'habitation, au cœur de la Plaine-Saint-Denis, Fabrice Langrognet offre une passionnante histoire sociale et culturelle des migrations en France, du début de la IIIe République à la crise des années 1930. La Plaine-Saint-Denis est alors un immense quartier industriel où se croisent des myriades de migrants issus des classes populaires, d'origine provinciale, étrangère ou coloniale.

S'appuyant sur des sources inédites qu'il ausculte avec une incroyable minutie, l'historien raconte comment les occupants de l'immeuble arrivent et repartent, se côtoient et s'ignorent, sympathisent et s'affrontent, redessinant sans cesse les contours de leurs appartenances. Il reconstitue ainsi l'expérience vécue de plusieurs générations d'hommes, de femmes et d'enfants qui cherchent leur chemin dans les fracas du monde. Ici, la silhouette d'un jeune voisin connu pour jouer lestement du surin se dresse dans l'étroit passage qui mène à la porte cochère. Là, c'est la propriétaire implacable qui réclame sur-le-champ le paiement des loyers. Un peu plus loin, à l'usine, monsieur le directeur promet d'une voix bienveillante une place à quelque neveu resté au pays ; il se montre moins affable quand on lui parle du droit du travail...

Vivre à cet endroit et à cette époque impose de composer avec un environnement en constante évolution et de tirer parti, dans mille et une interactions quotidiennes, des règles d'un jeu social complexe. C'est à ce prix que l'on parvient à se repérer dans un univers en ébullition où les allégeances nationales, ethniques, raciales, de genre et de classe se recomposent sans cesse.

Fabrice Langrognet, docteur de l'université de Cambridge et ancien élève de l'École normale supérieure (ENS) et de l'École nationale d'administration (ENA), est chercheur en histoire à l'université d'Oxford et au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'université Paris-1.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Par le carreau dépoli d’une chambre meublée", Jean-François Laé

Table des matières :

Préface, Nancy Green

Introduction. Le monde dans un immeuble

Une expérimentation historique

L'historiographie des migrations

Vers la banlieue parisienne

Microhistoire et migrations

Un objet d'histoire original

Au tamis et à la loupe

1. Habiter ici, en ce temps-là

Nommer les lieux

Parcourir les environs

Se repérer dans l'immeuble

Vivre dans les appartements

Partager l'espace et le temps

2. Portrait de groupe

Un village entre les murs

Silhouettes et apparences

À leur santé

Tous les voisins du monde

Occupations et gagne-pain

Dans la gêne

L'espoir d'une vie meilleure

3. Petites et grandes traversées

Les raisons du départ

Conditions et étapes du voyage

Provenances et destinations

Retours et nouveaux départs

Migrants et non-migrants.

Quand ce sont les autres qui se déplacent

4. Chaînes migratoires

Entraide

Figures intermédiaires

Les petits verriers du Mezzogiorno

Un prêtre pourvoyeur d'enfants

La filière espagnole

Un trafic institutionnalisé

La place des femmes et des jeunes filles

5. Affinités sélectives

Si loin, si proches

Endogamie régionale

Du témoin à l'ami

Accointances d'atelier

La pratique religieuse

Langues et sabirs

Sur les bancs de l'école

6. Algarades et confrontations

Les mille et un conflits du quotidien

Invectives et origines

La bagarre du 19 août 1900

Le rôle de l'ethnicité

De longues carrières de violence

7. Affaires d'États

Les interstices du devoir

Droits civiques et sociaux

Engagements politiques et syndicaux

Cultiver la loyauté

Les couloirs de la naturalisation

Stratégies procédurales

Devenir français

8. Immeuble en guerre

Distinctions de nationalité

Rapatriements précipités

Changements d'uniformes

Des lignes de fracture non nationales

Genre, race, empire

Conclusion. Sur le palier de l'histoire

Glossaire

Remerciements

Crédits des illustrations

Abréviations et acronymes

Sources

Notes.