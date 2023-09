Ouverture du carnet hypotheses de l'ANR POLARisation

Carnet hypothèses de l'ANR POLARisation

Ce carnet documente la vie du consortium, présente les travaux du collectif et propose des notes de recherche (études de cas, terrains, bibliographie).

POLARisation vise à saisir la montée en puissance des récits criminels qui nourrissent en France l'imaginaire social, entre 1945 et 1989. Son champ d'investigation repose sur les récits criminels imprimés en France, examinés dans tout leur spectre générique et éditorial, depuis les collections policières des maisons d'édition généralistes ou spécialisées jusqu'aux récits de presse diffusés par les périodiques (journaux, revues et magazines).

—

Editeur•rice•s : Jacques Migozzi, Professeur des universités, Université de Limoges, EHIC

Camille Bouzereau, chercheuse postdoctorale de l’ANR POLARisation, Université de Paris Nanterre, CSLF

Annabelle Marion, chercheuse postdoctorale de l’ANR POLARisation, Université de Limoges, EHIC