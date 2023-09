Gastocritique : la littérature dans une assiette

La gastrocritique a fait son entrée sous la plume de Ronald W. Tobin au début de ce siècle, soulignant le fait que le critique littéraire est désormais aux côtés du gourmand et du cuisinier. Comment la littérature explore-t-elle la perception du goût, pourquoi investit-elle le domaine des plaisirs de bouche et de table ? Que dit-elle ainsi d’elle-même et de sa propre saveur ? Telles sont les questions qui ont présidé à la constitution du treizième sommaire de la revue TrOPICS réuni par Guilhem Armand et Anne Chamayou : "Littérature des saveurs, saveurs de la littérature" ; les réponses qui ont été données par les auteurs des articles ici rassemblés s’articulent en deux grands secteurs : dans le premier, la gastronomie est l’objet d’un discours, dans le second, elle est le sujet d’une œuvre. Les études de la première partie de ce volume s’attachent à des lettrés, des critiques, des romanciers ou des poètes qui ont parlé de gastronomie. Dans la deuxième et la troisième parties de ce volume, quittant le domaine de la critique, on entre résolument dans celui de la représentation où l’écriture, textuelle ou filmique, s’empare de la scène gastronomique pour en faire l’un de ses sujets.