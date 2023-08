"Dans l’œil d’Howard Becker", par Jean-François Laé (en-attendant-nadeau.fr)

Dans l’œil d’Howard Becker, par Jean-François Laé

En ligne le 21 août 2023 sur en-attendant-nadeau.fr.

Figure de la sociologie du XXe siècle, Howard Becker est mort le 16 août dernier à San Francisco, à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Le sociologue Jean-François Laé rend hommage à son sens de l’observation ethnographique, développé dès l’enfance.

Apprenant la mort d’Howard Becker, immédiatement me vient un mot apparemment simple : observer. Et pour cela, être là sans rien dire, se fondre dans un lieu, voir les détails dans un océan. On peut dire que ce fut un maître de l’exploration de la ville. Écouter-voir dans des lieux « étrangers » : l’école, la police, l’hôpital, les cités de transit, les files d’attente, les rassemblements en tous genres.

Il était présent dans de nombreux cours du département de sociologie de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dès 1975 grâce aux efforts de traduction Jean-Michel Chapoulie, Henri Peretz et Jean-Pierre Briand. Ainsi, de très nombreux cours d’enquête furent ouverts à la grande joie des étudiants. Bien sûr, les vents de mai 1968 emplirent les voiles de cette ethnographie urbaine et des métiers, de l’observation longue des micro-milieux – pour les plus connus, la prostitution, la délinquance, l’escroquerie ou le toxicomane. Mener des cours d’observation au tribunal de Bobigny, aux urgences de l’hôpital d’Avicenne ou au dépôt des bus RATP en compagnie des textes de Becker fut une marque inoubliable du département de sociologie de Paris 8. […]

