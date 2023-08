Revue d'histoire culturelle, n° 6 : "Nouvelles approches de l’histoire culturelle italienne. Imaginaires, cultures politiques, cultures de masse"

Sommaire

Introduction

Evelyne Cohen et Pascale Goetschel

Présentation du n°6 [Texte intégral]

—

Epistémologie en débats

L’écriture de soi des historiennes et des historiens [Texte intégral]

François Dosse

Peut-on parler d’un espace auto-biographique ? [Texte intégral]Can we speak of an autobiographical space?

Patrick Garcia

La visite de chantier. Entretien [Texte intégral]Entretien réalisé par Avner Ben-Amos et Jean-Charles GeslotA visit to the construction site. Interview

Jean-Philippe Bouilloud

L’écriture de soi des sociologues [Texte intégral]The self-writing of sociologists

Jeremy D. Popkin

Les autobiographies des historiens aux États-Unis au XXIe siècle [Texte intégral]Un changement de conjoncture ?American Historians’ Autobiographies in the Twenty-First Century : A Change of Climate ?

Avner Ben-Amos

Istinéraires : les itinéraires de chercheurs israéliens [Texte intégral]Istineraries: The Scholarly Itineraries of Israeli researchers

Isabelle Lacoue-Labarthe

Ego historicus. Quand historiens et historiennes se racontent. France, XXe-XXIe siècles [Texte intégral]When Historians write about themselves. France, XX-XXI.

—

Dossier

Fabien Archambault, Virgile Cirefice et Carlotta Sorba

Où en est l’histoire culturelle de l’Italie contemporaine ? [Texte intégral]What’s the current state of cultural history of contemporary Italy?

Risorgimento et identité nationale : une histoire toujours en chantier

Giulio Tatasciore

Hors-la-loi à l’italienne : le brigand comme patriote du Risorgimento ? [Texte intégral]Bandits Italian-style: The brigand as a patriotic figure of the Risorgimento?

Christopher Calefati

Brodeuses d’Italie. Le drapeau tricolore et les fleurs de lys chez quelques couturières du Mezzogiorno (1849-1860) [Texte intégral]Embroiderers of Italy: The tricolor flag and fleur-de-lys among some seamstresses in Mezzogiorno (1849-1860)

Marie Bossaert

Fastes et fureurs de l’orientalisme (Italie, XIXe-premier XXe siècle) [Texte intégral]Splendors and Furies of Orientalism (Italy, 19th-early 20th century)

Saverio Battente

The myth of the “Gothic Queen” between tradition and modernization [Texte intégral]Siena’s pursuit of an identity blending “small hometown” and “great homeland” (1800-1945)Le mythe de la « reine gothique » à Sienne entre tradition et modernisation : à la recherche d’une identité entre petite et grande patrie

Antonin Durand

« Chœur des esclaves » et politique : dépasser la controverse [Texte intégral]The “Slave Chorus” and politics: moving beyond the controversy

Figures d’intellectuels

Maddalena Carli

Entre physiologie et pathologie mentale. Les rêves de Cesare Lombroso [Texte intégral]Between Physiology and Mental Pathology: The Dreams of Cesare Lombroso

Claire Lorenzelli

Les conférences à l’étranger pendant le fascisme (1922-1936) : nouvelles pratiques culturelles, nouvelles pratiques politiques [Texte intégral]Conferences Abroad During Fascism (1922-1936): New Cultural Practices, New Political Practices

Histoire coloniale et mémoires du colonialisme

Simona Troilo

Ruines de Libye. Le regard sur les antiquités dans la propagande coloniale italienne (1911-1937) [Texte intégral]Ruins of Libya: The perspective on antiquities in Italian colonial propaganda (1911-1937)

Valeria Deplano

« Quelle que soit la raison pour laquelle ils ont péri ». Commémoration des soldats morts au front et mémoire du colonialisme au Sacrario dei caduti d’Oltremare de Bari [Texte intégral]“No matter the reason for their demise”: Commemorating soldiers who died at the front and the memory of colonialism at the Sacrario dei caduti d'Oltremare in Bari

Beatrice Falcucci

A repository of colonial intervisuality and memory: the Colonial Museum in Rome [Texte intégral]Un dépôt d’intervisualité et de mémoire coloniales : le Musée colonial à Rome

Culture de masse et politique

Stefano Pisu

La culture dans l’histoire des relations italo-soviétiques : objets, périodes et processus [Texte intégral]Culture in the history of Italo-Soviet relations: objects, periods, and processes

Giulio Argenio

« On ne plaisante pas avec l’atome ! » Imaginaires nucléaires et représentations visuelles dans la presse enfantine italienne de la première phase de la Guerre froide [Texte intégral]“Don’t joke around with the atom!” Nuclear imaginaries and visual representations in the Italian children’s press during the early phase of the Cold War

Daniele Pipitone

Les mémoires des autres : les traductions italiennes des textes de mémoire allemands et anglo-américains sur la Seconde Guerre mondiale (1945-1968) [Texte intégral]The Memories of Others: Italian Translations of German and Anglo-American Memoirs on World War II (1945-1968)

—

Varia

Pablo A. Blitstein

L’ornement des sages. Parler d’écriture à la veille des Guerres de l’Opium (années 1820) [Texte intégral]Première partieThe Ornament of the sages. Talking about writing on the eve of the Opium Wars (1820s)

Claire Depambour

Restaurer, conserver, préserver : incendie et restauration de la cathédrale de Chartres (1836-1840) [Texte intégral]Une mémoire fragile et sélectiveRestore, conserve, preserve: fire and restoration of Chartres Cathedral (1836-1840)

Gwenaële Rot et François Vatin

Il Paradiso : un ersatz de la Villa Médicis (1940-1944). Matériaux pour une histoire [Texte intégral]An ersatz of Villa Medici (1940-1944). Materials for a story

Lara Cox

Georgia O’Keeffe: A New Entrant in the French Love Affair with the American West [Texte intégral]Georgia O’Keeffe : nouvelle venue dans l’histoire d’amour de la France avec l’Ouest américain

Stefan Lemny

Des sensibilités aux mentalités, des mentalités aux sensibilités [Texte intégral]Une histoire en quête de nomFrom Sensibilities to Mentalities, from Mentalities to Sensibilities. A History in search of a Name

—

Atelier de la recherche

Lylian Étienne

Composer avec les filles : la mixité à l’École des beaux-arts de Nancy (1888-1910) [Texte intégral]Deal with girls: coeducation at the Nancy School of Fine art (1888-1910)

Chloé-Alizée Clément

Rayonner sur la scène internationale par la culture : le cas de la présence japonaise à l’UNESCO (1988-1999) [Texte intégral]International Influence through Culture: The Case of Japan's Presence at UNESCO (1988-1999)

—

Fictions

Ada Lipman

La pièce de théâtre The Great Debate de Mrinal Mathur (2018) et la gestion de l’héritage musulman en Inde [Texte intégral]Mrinal Mathur’s play The Great Debate (2018) and the management of Muslim heritage in India

Garance Fromont

Varsovie 83, une affaire d’État (Jan P. Matuszyński, 2021) : l’Histoire en direct ? [Texte intégral]Warsaw 83, an affair of state (Jan P. Matuszyński, 2021): History live?

Louise Gerbier

Troubles dans le genre : l’intégration du récit historique dans la sitcom à travers l’étude de la série Derry Girls [Texte intégral]Gender Troubles: Integration of Historical Narrative in Sitcom through the Study of the Series Derry Girls (2018-2022)

—

Médias et écritures de l’histoire

Christian Bonah et Ludovic Strappazzon

RUS~Med. Écrire les biographies multiples d’une institution à l’ère des humanités numériques, et bien plus encore [Texte intégral]

—

Actualités

Morgane ChaignonTransmission et création d’une culture européenne commune : la Fabrique des Héros [Texte intégral]Chaire Jean Monnet FABERTransmission and creation of a common European culture : The Making of Heroes (Jean Monnet Chair FABER)

Timothy LomeliCompte rendu du colloque The Broken Mirror: Christine and the Queens and Global Frenchness (20 octobre 2022) [Texte intégral]Report on the conference The Broken Mirror: Christine and the Queens and Global Frenchness (20 October 2022)

—

Comptes rendus

Christophe Charle

Joël Laillier et Christian Topalov, Gouverner la science. Anatomie d’une réforme (2004-2020) [Texte intégral]Marseille, Agone, coll. « L’ordre des choses », 2022

Jean-Charles Geslot

Peter Burke, Qu’est-ce que l’histoire culturelle ? [Texte intégral]Paris, Les Belles Lettres, 2022

Paul Boulland

Jessica Kohn, Dessiner des petits mickeys. Une histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique (1945-1968) [Texte intégral]Éditions de la Sorbonne, coll. « Histoire contemporaine », Paris, 2022

Jean-Pascal Daloz

Geraldine Biddle-Perry (dir.), A Cultural History of Hair [Texte intégral]Bloomsbury Academic, Londres, 2019, 6 volumes

Claire Daniélou

Roxane Hamery, Des écrans pour grandir. Films et séances cinématographiques pour la jeunesse (années 1910-1970) [Texte intégral]Paris, AFRHC, 2022

François Gasnault

Xabier Itçaina, La société du tambourin. Une histoire sociale de la musique à danser en Pays basque [Texte intégral]Turnhout, Brepols, 2022

François Gasnault

Camille Moreddu, Les inventeurs de l’American Folk Music (1890-1940) [Texte intégral]Paris, L’Harmattan, collection « Anthropologies et musiques », 2022

Marie-Claude Genet-Delacroix

Bruno Aboudrar, François Mairesse et Laurent Martin, Géopolitiques de la culture. L'artiste, le diplomate et l'entrepreneur [Texte intégral]Paris, Armand Colin, 2021

Marie-Claude Genet-Delacroix

Jean-Paul Ameline (dir.), Paris et nulle part ailleurs. 24 artistes étrangers à Paris 1945-1972. Une exposition du musée national de l'Histoire de l'immigration, 27 septembre 2022 – 22 janvier 2023 [Texte intégral]Paris, Hermann Éditeurs, Palais de la Porte dorée, 2022

Marie-Claude Genet-Delacroix

Peter Burke, Qu'est-ce que l'histoire culturelle ? [Texte intégral]Paris, Les Belles Lettres, 2022

Jean-Charles Geslot

Jean-Yves Mollier, Brève Histoire de la concentration dans le monde du livre [Texte intégral]Paris, Éditions Libertalia, 2022

Nicolas Heimendinger

Marie Gispert, Jean Cassou. Une histoire du musée [Texte intégral]Dijon, Les Presses du Réel, 2022

Anne Jérôme

Marie-Ange Fougère (dir.), Alfred Capus ou Le sourire de la Belle Époque [Texte intégral]Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2022

Myriam Juan

Laurent Véray, Forfaiture de Cecil B. DeMille. Essai d’histoire culturelle du cinéma [Texte intégral]Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2021

Isabelle Laboulais

Valérie Tesnière, Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique (XIXe-XXe siècle) [Texte intégral]Paris, EHESS, Coll. « En temps & lieux », 2021

Chantal Meyer-Plantureux

Annette Wieviorka, Tombeaux. Autobiographie de ma famille [Texte intégral]Paris, Seuil, 2022

Jean-Luc Piermay

Georges Vigarello, Une histoire des lointains. Entre réel et imaginaire [Texte intégral]Paris, Éditions du Seuil, 2022

Philippe Poirrier

Christophe Pirenne, All Things Must Pass. Vies et morts du rock [Texte intégral]Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2021

André Rauch

« Parisiennes citoyennes ! » Engagement pour l’émancipation des femmes (1789-2000) [Texte intégral]Musée Carnavalet, Paris, 28/09/2022-29/01/2023

Emmanuelle Retaillaud

Thierry Lefebvre, Dans la pharmacopée d’Antonin Artaud. Le laudanum de Sydenham [Texte intégral] Paris, Éditions le Manuscrit, 2022