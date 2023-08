Appel, et autres textes suivis d'effets (présentés par Julien Coupat)

Présentés par Julien Coupat

Il n'y aura pas de salut social universel. Il n'y aura qu'une série de prises de parti, sensibles et situées, partielles et partiales, dans un contexte de guerre civile mondiale. L'Appel, publié clandestinement il y a vingt ans et diffusé de la main à la main à des milliers d'exemplaires depuis lors, vise cela : la constitution en force d'une sensibilité non réconciliée. Appel, donc, à la désertion, à la sécession, à s'extraire de la temporalité de l'urgence, celle de la catastrophe comme celle de l'activisme, à s'organiser par-delà cette civilisation. Matrice secrète de l'Insurrection qui vient, l'Appel était devenu curieusement introuvable. Nous le remettons à disposition du plus vaste public accompagné d'un bouquet de textes contemporains de son écriture, et qui en éclairent la genèse. Plus actuel que jamais, ce texte qui a marqué toute une génération est enfin accessible à celle qui surgit à présent.