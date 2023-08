Serge Quadruppani, Une histoire personnelle de l'ultragauche

Née dans l’expérience des conseils ouvriers (Russie 1917 - Allemagne 1918-20), l’ultragauche historique oppose l’initiative de la base aux logiques de parti. Ce courant n’a cessé de se renouveler au contact de l’autonomie ouvrière italienne des années 1970, des grèves, soulèvements et mouvements de jeunesse des années 1980 à aujourd’hui, du féminisme, de l’écologie radicale, des Gilets jaunes. À 70 ans, l’auteur, par ailleurs romancier et traducteur, a pour seule fierté de dire encore « j’en suis ». En mêlant l’autobiographie et l’histoire de l’ultragauche, ce livre fait sentir de manière originale l’éternelle jeunesse de ce vieux projet : changer le monde.

Serge Quadruppani, né le 6 janvier 1952 à La Crau (Var) est un journaliste, romancier, essayiste, traducteur et éditeur littéraire libertaire français, auteur notamment de romans policiers et traducteur de la série des Commissaire Montalbano d'Andrea Camilleri. Il a notamment publié Le monde des grands projets et ses ennemis aux éditions La Découverte en 2018.

On se souvient qu’au moment de l’affaire dite de Tarnac, le mot avait été lâché, entre autres par Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur : l’ultra-gauche menace, les anarcho-autonomes ont sévi. Derrière la répression d’État et les caricatures médiatiques, assimilées depuis quelques années au cortège de tête, les mouvements et personnes dont l’appartenance à l’ultra-gauche est revendiquée ou subie restent méconnus du grand public. Serge Quadruppani propose une histoire personnelle qui permet de comprendre de qui et de quoi l’on parle.