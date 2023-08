Mundus fabula, 2023 : "Médiévalisme en séries" (dir. Florian Besson, Justine Breton)

Dans la lignée du dynamisme actuel du médiévalisme en France et à l’étranger, et pour mieux comprendre l’intérêt croissant du public pour des programmes audiovisuels qui puisent toujours plus dans des images souvent détournées de la période médiévale, Florian Besson (Actuel Moyen Âge) et Justine Breton (Université de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL et Modernités médiévales) ont organisé sur l’année 2022-2023 un séminaire en ligne consacré à la représentation du Moyen Âge dans les séries, intitulé « Médiévalisme en séries ».

Ce séminaire était divisé en trois sessions thématiques, portant sur une ou plusieurs séries ultracontemporaines – la plupart diffusées pour la première fois en 2022 –, mettant chaque fois en scène un Moyen Âge de fantasy. La première session était consacrée aux imaginaires historiques dans House of the Dragon, la deuxième aux postérités de J.R.R. Tolkien dans la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir, et la troisième élargissait les perspectives d’étude en interrogeant les différentes visions du Moyen Âge proposées par d’autres séries récentes. En accord avec les normes et attentes de la revue Mundus Fabula, une partie des travaux menés lors de ce séminaire, à l’exception des tables rondes où primaient le dialogue et la spontanéité des échanges, a fait l’objet d’une expertise et apparaît ici sous une forme plus complète et en accès libre.

Sommaire

Partie 1 : Tour d’horizon des séries médiévalistes

Introduction – Florian Besson et Justine Breton

Les châteaux médiévaux dans les séries télévisées : entre imaginaire hérité et historicité progressive – Yohann Chanoir

Partie 2 : House of the Dragon

Entre Âge d’or et décadence : la tragédie de la Maison du Dragon. Les motifs antiquisants dans House of the Dragon – Aurélie Paci

« The crown and the realm ». Pensée politique et gouvernement d’un royaume médiévaliste dans House of the Dragon – Florian Besson

Corporalités médiévalistes : corps, vêtements, armements, le Moyen Âge à l’épreuve de la modernité – Soline et Nicolas Anthore-Baptiste

Partie 3 : Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Du texte à l’écran : The Rings of Power, métamorphose d’une fiction – Laura Martin-Gomez

Les Anneaux de Pouvoir : images d’une décadence antique – William Blanc.