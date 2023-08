"Vues de dos", par Laurent Jenny (en-attendant-nadeau.fr)

Vues de dos, par Laurent Jenny

en ligne sur en-attendant-nadeau.fr le 9 août 2023.

Depuis le printemps, et pour tout l’été, l’actualité parisienne de Degas est très riche, à raison même de l’immense variété de ses talents (dessins, peintures, pastels, estampes mêlant les procédés, monotypes, etc.). On a pu voir quelques-unes de ses œuvres, à Orsay, dans l’exposition Pastels, de Millet à Redon (14 mars-2 juillet 2023) ainsi que, toujours à Orsay, nombre de ses chefs-d’œuvre dans la grande rétrospective Manet Degas (28 mars-23 juillet 2023). Enfin, la BnF a pris le relais avec Degas en noir et blanc (31 mai-3 septembre 2023) où l’on peut admirer dessins, estampes et photographies. C’est aussi l’occasion de réfléchir à l’originalité profonde de cette œuvre, qui la met à part des courants de son époque.

Si j’en reviens à la première des expositions, les pastels réunis à Orsay, il est frappant de constater à quel point, parmi beaucoup d’autres, Degas s’impose. Degas tranche sur la mièvrerie mondaine de beaucoup de portraits (même Manet, le grand Manet, n’y échappe pas toujours, ainsi dans son Buste de femme nue de 1875). Degas, dans la deuxième partie de sa carrière, s’est de plus en plus éloigné du portrait (qui l’« ennuyait »). Il a aussi, et du même coup, arraché le pastel au genre auquel il était trop souvent cantonné, celui du portrait mondain. Il lui a tourné le dos, en nous montrant, précisément, des dos. […]

