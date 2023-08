Michel de L'Hospital, Carmina. Livre VI (Perrine Galand-Willemen, Loris Petris éd.)

Sous la direction scientifique de Perrine GALAND-WILLEMEN, Loris PETRIS

Édité et traduit par Loris PETRIS, Perrine GALAND-WILLEMEN, David AMHERDT, Laure CHAPPUIS SANDOZ, Ruth STAWARZ-LUGINBÜHL

Le livre VI des Carmina de Michel de L’Hospital comprend treize épîtres hexamétriques composées entre 1562 et 1572, soit du début des guerres de religion au seuil de la Saint-Barthélemy. Deux épîtres sont adressées au cardinal de Lorraine et marquent la fin de la relation entre les deux hommes ; huit autres sont adressées à des serviteurs du roi (De Thou, Pibrac, Du Ferrier, Du Faur), à des juristes (Vacca) et à des philologues (Turnèbe, Corbinelli) ; enfin, trois sont dépourvues de destinataire précis. L’Hospital développe de profondes réflexions politiques, philosophiques, littéraires et religieuses. En sage observateur de son époque, dont il déplore les vices, il laisse une place de plus en plus ample à son idéal éthique et évangélique. La disgrâce du chancelier en 1568 nourrit une méditation sur la vieillesse et le salut. La mise en scène de la violence, physique ou verbale, offre au lecteur un miroir pour notre temps.

L’édition fournit le texte latin établi sur les manuscrits collationnés avec les éditions imprimées de 1558 et 1732, une nouvelle traduction, en stiques, une présentation du contexte, une analyse et un commentaire. Le volume est complété d’une introduction, d’un index des lieux, des personnes et des matières.

—

Table des matières

Introduction

Une réflexion sur les valeurs (logos)

L'expression des affects (pathos)

La représentation de soi (èthos)

Les modèles

Carmina, lib. VI

VI, 1 Au cardinal Charles de Lorraine à Trente, 1563

VI, 2 À mes amis

VI, 3 À Charles, cardinal de Lorraine

VI, 4 Satire

VI, 5 Discours sur la liberté dans l'écriture

VI, 6 Sur la guerre civile, à Christophe de Thou, président du parlement

VI, 7 À Arnaud Du Ferrier

VI, 8 À Guy Du Faur

VI, 9 À Arnaud Du Ferrier

VI, 10 À Adrien Turnèbe

VI, 11 À Guy Du Faur

VI, 12 À Jacopo Corbinelli

VI, 13 À l'Italien Antonio Vacca

Abréviations

Index des noms de lieux et de personnes