Jean Wirth, La cathédrale de Chartres. Sculpture et vitraux

Dans cet ouvrage succédant à ceux qu'il a consacré à Villard de Honnecourt et à la cathédrale de Reims, Jean Wirth aborde la cathédrale de Chartres, de la reconstruction de la façade après 1134 à celle du reste de l'édifice entre 1194 et 1260. Il y étudie la sculpture et des vitraux tout en les situant dans la progression du chantier architectural.

Un bon nombre de questions essentielles étaient restées en suspens et les opinions s'affrontaient, souvent depuis longtemps, sans faire ni vainqueur, ni vaincu.

Pour trouver des solutions, il fallait résoudre une équation à plusieurs inconnues. En effet, il est impossible de parvenir à une chronologie sans comprendre l'organisation des chantiers ou de comprendre l'organisation des chantiers sans disposer d'une chronologie. Or établir la chronologie suppose une bonne appréciation de la durée des tâches. Cette durée dépend du nombre et de la compétence des hommes qui y sont affectés, mais les rares sources écrites dont nous disposons ne nous en disent rien. Il faut se contenter à ce sujet des indices fournis par le monument lui-même, dont l'interprétation est fonction d'hypothèses, parfois exprimées, trop souvent tacites. C'était l'un des points les plus importants à clarifier.

Enfin, l'iconographie devait être repensée. On se demandait jusqu'à quel point celle des vitraux avait été programmée ou faite au coup par coup. À ces questions aussi, de nouvelles réponses sont apportées.

—

Table des matières

Introduction

Chapitre premier. La nouvelle façade

La construction de la façade occidentale

L’iconographie du portail royal de la cathédrale de Chartres

Excursus Les attelages humains : histoire et légende

Chapitre II. La reconstruction (1194-1260)

L’incendie de 1194

Le rythme des travaux

Les portails du transept

Les porches

Le jubé

Sur la chronologie des vitraux

Arrêt et reprises du chantier

De nouveaux sculpteurs

Vitrail et sculpture

L’iconographie chartraine du xiiie siècle

Conclusion

Bibliographie

Liste des illustrations

Index