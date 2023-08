Migrations (Institut Soci&ter, Mons, Belgique)

Colloque international « Migrations », Institut Soci&ter (UMONS, 24-26/01/2024, Belgique)

L'Institut Soci&ter organisera du 24 au 26/01/2024 son premier Colloque international consacré aux migrations, sous l'impulsion de collègues de la FTI-EII (Traduction et Interprétation), de la FWEG (Économie et Gestion), de l'ESHS, et de la FAU (Architecture et Urbanisme) de l’UMONS (Belgique).

L’ambition de ce colloque est de favoriser la confrontation d’idées et les témoignages autour de quatre axes liés aux phénomènes migratoires : « Géopolitique des frontières / Dispositifs », « Marché du travail », « Langues-cultures et médiations », « Expressions littéraires et artistiques » (comité scientifique de cet axe*).

Les organisateurs : Anne Delizée, Valentine Fays, Laurence Pieropan, Laetitia Pozniak, Damien Darcis, David Jamar, Juan Jimenez-Salcedo, Benoît Mahy, Guillaume Vermeylen.

* DUPOUY Myriam, Université Le Mans ; FILI-TULLON Touriya, Université Lumière-Lyon 2 ; MAZZOCCHETTI Jacinthe, Université catholique de Louvain ; PIEROPAN, Laurence, UMONS ; ROLAND Hubert, Université catholique de Louvain ; SOUPA, Fred, Association La Colline (Montreuil) ; VANHAESEBROUCK Karel, Université libre de Bruxelles ; VITALI Ilaria, Université de Macerata.

Les soumissions prendront la forme d’abstracts étendus (entre 500 et 700 mots, références bibliographiques non comptabilisées). Elles sont à transmettre, avant le 15 août 2023, à l’adresse suivante : soci_e_ter@umons.ac.be. Elles mentionneront l’axe de réflexion choisi et le format de présentation préféré (20 ou 40 minutes). Les langues de soumission sont le français ou l’anglais. La remise des avis émis par les rapporteur·euse·s du comité scientifique est fixée au 15 septembre 2023.